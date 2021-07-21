Безвкусицей назвала дом с золотыми унитазами главы ГИБДД Алексея Сафонова ведущая "Квартирного вопроса"

Ведущая передачи Квартирный вопрос и Дачный ответ Наталья Мальцев в своем интервью отметила, что богатство и бедность в России выглядят одинаково жутко из-за безвкусицы и отсутствия здравого смысла. Таким образом она прокомментировала кадры видео из дома главы ГИБДД по Ставрополью.
По мнению Мальцевой, обстановка дома главы ГИБДД по Ставрополью отражает обывательское представление о богатстве.
- На представленных картинках — обывательское представление о богатстве. То есть какой народ, такие и начальники. Они же не из космоса прилетели. Безвкусица и отсутствие здравого смысла — этого у нас хоть отбавляй, — подчеркнула телеведущая.
Напомним, накануне кадры из особняка главы ГИБДД появились в сети. Пользователей поразила роскошь, с которой жил начальник.