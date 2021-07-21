Еще 783 россиянина скончались от коронавируса за сутки на 21 июля
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Еще 783 россиянина скончались от коронавируса за сутки на 21 июля

4:31:477/21/2021Фото: pexels
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В стране выявили 23 704 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает оперативный штаб.

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Сегодня, 21 июля, оперативный штаб России по противодействия распространения коронавирусной инфекции рассказал о новых зараженных за последние сутки. Так, в стране выявили 23 704 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Москве выявили 3254 новых случай, в Подмосковье 0 2161, в Санкт-Петербурге — 1939 заболевших за сутки. В Нижегородской области — 537 новых случаев.

Также, за прошедшие сутки скончались 783 человека с коронавирусом. Общее число умерших с начала пандемии превысило 150 тыс. Выздоровели 5,4 млн человек (плюс 22,8 тыс. за сутки).

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