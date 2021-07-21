В Москве задержали замначальника Ставропольского ГИБДД Александра Ткаченко
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В Москве задержали замначальника Ставропольского ГИБДД Александра Ткаченко

4:42:187/21/2021Фото: pexels
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Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Замначальника Ставропольского УГИБДД Ткаченко задержан в Москве

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что в Москве задержали заместителя начальника Ставропольского УГИБДД Александра Ткаченко. Отметим, что его везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос об аресте заместителя Сафонова.

Напомним, вчера, 20 июля, года в Ставропольском крае был задержан глава управления ГИБДД Алексей Сафонов. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (общий ущерб — более 19 млн рублей) и организация преступного сообщества. Фигурантами по делу проходят ещё шесть человек.

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