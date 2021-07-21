Свалку бараньих кишок и шкур после Курбан-Байрама 2021 нашли жители Санкт-Петербурга

Житель Петербурга Антон вчера, 20 июля, обнаружил жуткую находку в одном из районов города. В Большой Каменке во время велопрогулки он нашел целую свалку, состоящую из бараньих шкур и кишок. По его мнению. Все это осталось от местных продавцов мяса из средней Азии – к празднику Курбан-Байрам они разделывали тушки, а все останки выкидывали в канаву.
- Это просто кошмар, я в шоке. У нас практически весь посёлок оккупировали гости из Средней Азии, которые в полной антисанитарии выращивают и продают баранов. У них скоро праздник, и в поселке происходит сегодня какой-то коллапс. Мне страшно ребенка выпустить погулять, потому что там сейчас машин сто стоит покупателей. Я подозреваю, что торговля ведется нелегально, - рассказал мужчина.
По словам Антона, он дважды звонил в УВД по Приморскому району по этому поводу, но ему сказали, что никаких нарушений обнаружено не было.