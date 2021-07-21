Впервые в Новосибирской области выявили 201 заболевшего коронавирусом 21 июля 2021

Сегодня, 21 июля, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 201 нового зараженного. 43 688 пациентов выздоровели (+123 за сутки).
Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 57 лет, 60 лет, 66 лет, 69 лет, 72 года и женщины в возрасте 50 лет, 56 лет, 59 лет, 69 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 240 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 779 пациентов, в том числе 78 детей.
В отделениях реанимации находятся 410 человек. На ИВЛ – 51 пациент.