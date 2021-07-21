Врач-инфекционист Андрей Поздняков ответил на самые главные вопросы о вакцинации против коронавируса
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Врач-инфекционист Андрей Поздняков ответил на самые главные вопросы о вакцинации против коронавируса

5:44:237/21/2021Фото: Pixabay
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По словам специалиста отсутствие антител после вакцинации не является показателем неэффективности прививки.

после болезни может быть очень много антител, но их эффективность будет незначительна
После вакцинации нельзя подвергать себя перегрузкам

Темпы вакцинации в России продолжает увеличиваться, на этом фоне у граждан возникает много вопросов о поведении между введением доз препарата и после вакцинации.

Главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что нужно делать после того, как прививка уже сделана.

По словам инфекциониста, между введением доз препарата нужно обезопасить себя от заражения, также он предупредил о том, что если все-таки заражение произошло, необходимо сразу обратится к врачу, чтобы он решил вопрос с подтверждением диагноза и лечением от заражения.

Через 2-3 дня после введения вакцины необходимо соблюдать спокойный режим жизни и избегать физических нагрузок. Также не рекомендуется в эти дни ходить в баню или сауну.

После того, когда прививка подействует, не нужно бежать в лабораторию за результатами числа антител, отсутствие таковых не является показателем отсутствия иммунитета.

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