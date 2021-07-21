Врач-инфекционист Андрей Поздняков ответил на самые главные вопросы о вакцинации против коронавируса

Темпы вакцинации в России продолжает увеличиваться, на этом фоне у граждан возникает много вопросов о поведении между введением доз препарата и после вакцинации.
Главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что нужно делать после того, как прививка уже сделана.
По словам инфекциониста, между введением доз препарата нужно обезопасить себя от заражения, также он предупредил о том, что если все-таки заражение произошло, необходимо сразу обратится к врачу, чтобы он решил вопрос с подтверждением диагноза и лечением от заражения.
Через 2-3 дня после введения вакцины необходимо соблюдать спокойный режим жизни и избегать физических нагрузок. Также не рекомендуется в эти дни ходить в баню или сауну.
После того, когда прививка подействует, не нужно бежать в лабораторию за результатами числа антител, отсутствие таковых не является показателем отсутствия иммунитета.