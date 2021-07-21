У экс-замдиректора клиники Мешалкина суд отобрал квартиры в Нью-Йорке на 123 млн рублей

Суд обратил в доход Российской Федерации имущество на сумму 123 миллиона рублей по апелляционному требованию прокуратуры. Речь идет о деле с участием экс-директора клиники Мешалкина Евгения Покушалова и о его квартирах в Америке.
- Прокуратура установила, что бывший заместитель руководителя учреждения, вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о принадлежащей ему с 2014 года на праве собственности квартире (Нью-Йорк, США) стоимостью почти 1,3 миллиона долларов США, а также о произведенных им на ее приобретение расходах. Он также не сообщил о приобретении в 2017 году фирмой, совладельцем которой он является, квартиры (Нью-Йорк, США), стоимостью более 1,3 миллиона долларов США, – говорится в сообщении прокуратуры.
Отметим, что Покушалов не смог предоставить документы о том, что недвижимость была куплена на законные доходы.
Напомним, что ранее Покушалов признал свою вину в растрате 1,8 миллиарда рублей.