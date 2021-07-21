Кто выдвинулся в Госдуму от Новосибирской области

В Новосибирской области подходи к концу формирование списка кандидатов на выборы в Госдуму по одномандатным округам. Стал известен полный список кандидатов. По последним данным, в парламент по четырем новосибирским округам выдвинулись 34 кандидата.
Так, по 135 округу на выборы пойдет главврач онкодиспансера Олег Иванинский («Единая Россия») и бывший депутат заксобрания Андрей Жирнов (КПРФ). Также в списках Наталия Красовская (ЛДПР), Константин Антонов («Родина») и представительница «Яблока» Наталья Чубыкина. Компанию им составят малоизвестные Денис Родин («Справедливая Россия — За правду»), Павел Ерохин (Партия роста), Рафаэль Адам («Гражданская платформа») и Никита Федченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).
По 136 округу выдвинули депутата Дмитрия Савельева, вице-спикера горсовета Новосибирска Рената Сулейманова (КПРФ). Также в финал вышли депутат заксобрания Александр Щербак (ЛДПР), Александр Прохоров («СР»), Андрей Везнер (самовыдвижение), экс-депутат горсовета Олег Шестаков (Партия роста), Наталья Чубарцева (РППСС), Вячеслав Усольцев («Новые люди») и Дмитрий Шабанов («Яблоко»).
По 137 округу выставили Виталия Новосёлова от КПРФ, Александра Аксёненко от Справедливой России, Наталью Пинус («Родина»). Также в списках депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-кандидат в мэры Александр Плюшкин («Гражданская платформа»), Сергей Канарейкин (самовыдвижение), Евгений Цыбизов (Партия роста), депутат заксобрания Александр Аверкин (РППСС), Андрей Теряев («Новые люди»), сообщает Тайга.инфо.
Напомним, что выборы состоятся 17−19 сентября с основным днем голосования 19 сентября.