Сколько доплатят пенсионерам и кому с августа 2021 года, ответили в Пенсионном фонде
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Сколько доплатят пенсионерам и кому с августа 2021 года, ответили в Пенсионном фонде

6:09:347/21/2021Фото: Flickr
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С 30 июля вступает в силу новый принцип работы с пенсионерами. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии.

Пенсионерам не нужно будет обращаться в ПФР для начисления доплаты

Социальная доплата, которую предоставляет федеральный или региональный бюджет для пенсионеров чей доход не превышает прожиточный минимум, предоставляется для неработающих пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе ПФР.

- С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от пенсионеров больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии, — добавили в фонде.

Сведения о начислении, которое меньше величины ПМП, станет поводом для проверки мер соцобеспечения, которые должны быть предоставлены данному гражданину. В беззаявительном порядке российским неработающим пенсионерам будет начисляться доплата, которая уравняет доход гражданина с прожиточным минимумом региона.

Уведомление о начислении поступит пенсионеру в течение трех рабочих дней. Данный порядок работы ПФР вступает в действие с 30 июля, пишет РБК.

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