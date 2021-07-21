Сколько доплатят пенсионерам и кому с августа 2021 года, ответили в Пенсионном фонде

Социальная доплата, которую предоставляет федеральный или региональный бюджет для пенсионеров чей доход не превышает прожиточный минимум, предоставляется для неработающих пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе ПФР.
- С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от пенсионеров больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии, — добавили в фонде.
Сведения о начислении, которое меньше величины ПМП, станет поводом для проверки мер соцобеспечения, которые должны быть предоставлены данному гражданину. В беззаявительном порядке российским неработающим пенсионерам будет начисляться доплата, которая уравняет доход гражданина с прожиточным минимумом региона.
Уведомление о начислении поступит пенсионеру в течение трех рабочих дней. Данный порядок работы ПФР вступает в действие с 30 июля, пишет РБК.