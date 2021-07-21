Должность главы новосибирской ФСИН Андрея Попето вакантна. На его работу пришелся скандал с исправцентром для зэков в Бердске

Сейчас главу ФСИН по Новосибирской области возглавляет заместитель. По информации ведомства, пост начальника вакантный. Обязанности руководителя временно исполняет первый замначальника, полковник внутренней службы Юрий Емец.
"Приказом директора ФСИН России назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Новосибирской области", — сообщается на сайте ведомства.
Как сообщает Тайга.инфо, руководителя регионального управления ФСИН Андрея Попето перевели в Красноярский край пока с приставкой врио.
Попето занял пост главы руководителя УФСИН по Новосибирской области в сентябре 2019 года. В самом начале 2020 года жители Бердска вышли на акции протеста против размещения в городе исправцентра для осужденных к исправительными работами, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Предполагалось использовать здания на территории бывшей бердской бригады спецназа ГРУ. Официальные письма с соответствующей просьбой за подписью Попето поступали мэру Бердска Евгению Шестернину, а также "Курьер. Среда. Бердск - в ответ на редакционный запрос. Он заверял, что исправительный центр в Бердске строить не будут, хотя по закону муниципальные власти должны этому способствовать. Скандал с возможным размещением зэков в Бердске вышел на федеральный уровень. А один из бердских застройщиков заявлял о готовности построить новое здание под исправительный центр.