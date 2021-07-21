Должность главы новосибирской ФСИН Андрея Попето вакантна. На его работу пришелся скандал с исправцентром для зэков в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Должность главы новосибирской ФСИН Андрея Попето вакантна. На его работу пришелся скандал с исправцентром для зэков в Бердске

7:38:247/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Обязанности руководителя временно исполняет первый замначальника, полковник внутренней службы Юрий Емец.

Бердчане оказались резко против строительства исправительного центра
Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Когда в Бердске появится исправительный центр для зэков, ответила ФСИН

Когда в Бердске появится исправительный центр для зэков, ответила ФСИНПод исправцентр для зэков переделывают здание на ул. Химзаводской в Бердске - ответ властиЕщё 62 новости

Сейчас главу ФСИН по Новосибирской области возглавляет заместитель. По информации ведомства, пост начальника вакантный. Обязанности руководителя временно исполняет первый замначальника, полковник внутренней службы Юрий Емец.

"Приказом директора ФСИН России назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Новосибирской области", — сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает Тайга.инфо, руководителя регионального управления ФСИН Андрея Попето перевели в Красноярский край пока с приставкой врио.

Попето занял пост главы руководителя УФСИН по Новосибирской области в сентябре 2019 года. В самом начале 2020 года жители Бердска вышли на акции протеста против размещения в городе исправцентра для осужденных к исправительными работами, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Предполагалось использовать здания на территории бывшей бердской бригады спецназа ГРУ. Официальные письма с соответствующей просьбой за подписью Попето поступали мэру Бердска Евгению Шестернину, а также "Курьер. Среда. Бердск - в ответ на редакционный запрос. Он заверял, что исправительный центр в Бердске строить не будут, хотя по закону муниципальные власти должны этому способствовать. Скандал с возможным размещением зэков в Бердске вышел на федеральный уровень. А один из бердских застройщиков заявлял о готовности построить новое здание под исправительный центр.

Ученые из Китая определили происхождение коронавируса
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
Максакова выставила в сеть фото в белом бикини
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Газманов остался без недвижимости: певец все рассказал сам
Кому категорически запрещено есть арбузы
скандалзэкисправительный центрпротив ИЦ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

ИЦ в Бердске не будет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДолжность главы новосибирской ФСИН Андрея Попето вакантна. На его работу пришелся скандал с исправцентром для зэков в Бердске
7:38:24 7/21/2021
Должность главы новосибирской ФСИН Андрея Попето вакантна. На его работу пришелся скандал с исправцентром для зэков в Бердске
Ждать ли аномальную жару в августе 2021 года? Погода на последний месяц лета в Сибири
7:20:03 7/21/2021
Ждать ли аномальную жару в августе 2021 года? Погода на последний месяц лета в Сибири
На поддержку больниц в коронавирус направят 85 млрд рублей в регионы: Распоряжение Мишустин
7:03:55 7/21/2021
На поддержку больниц в коронавирус направят 85 млрд рублей в регионы: Распоряжение Мишустин
БердскРазбитую рампу перевернут ради безопасности детей на скейтах и самокатах в Бердске
6:50:53 7/21/2021
Разбитую рампу перевернут ради безопасности детей на скейтах и самокатах в Бердске
Новосибирец отказался от выигранной в лотерею квартиры у моря
6:29:24 7/21/2021
Новосибирец отказался от выигранной в лотерею квартиры у моря
Чем известен пророк Илья и почему нельзя купаться после его дня 2 августа 2021 года
6:20:35 7/21/2021
Чем известен пророк Илья и почему нельзя купаться после его дня 2 августа 2021 года
Сколько доплатят пенсионерам и кому с августа 2021 года, ответили в Пенсионном фонде
6:09:34 7/21/2021
Сколько доплатят пенсионерам и кому с августа 2021 года, ответили в Пенсионном фонде
Врач-инфекционист Андрей Поздняков ответил на самые главные вопросы о вакцинации против коронавируса
5:44:23 7/21/2021
Врач-инфекционист Андрей Поздняков ответил на самые главные вопросы о вакцинации против коронавируса
У экс-замдиректора клиники Мешалкина суд отобрал квартиры в Нью-Йорке на 123 млн рублей
5:34:46 7/21/2021
У экс-замдиректора клиники Мешалкина суд отобрал квартиры в Нью-Йорке на 123 млн рублей
Бердск"Ты услышала, как мама кричит?": Шокирующая история Насти Харьковской о жизни с тираном в Бердске
5:31:50 7/21/2021
"Ты услышала, как мама кричит?": Шокирующая история Насти Харьковской о жизни с тираном в Бердске