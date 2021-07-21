Бабушка скончалась после прививки от коронавируса, подтвердил минздрав
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Бабушка скончалась после прививки от коронавируса, подтвердил минздрав

8:47:167/21/2021Фото: Минздрава
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По словам родственницы, пожилой женщине пришлось просидеть в очереди 2 часа перед введением первой дозы вакцины, где она могла заразиться опасной инфекцией. В минздраве полагают, что подхватить ковид она могла где угодно.

Минздрав Карелии подтвердил смерть пенсионерки после прививки
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Смерть пенсионерки после вакцинации от коронавируса подтвердил минздрав Карелии. Пожилая женщина скончалась через две недели после прививки первым компонентом вакцины, сообщает издание «Карелинформ».

Коронавирус обнаружили у пожилой петрозаводчанки на пятый день после прививки. Вероятно, она заразилась ковидом до того, как стала действовать вакцина.

Заболевание развивалось стремительно, и, несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась. 20 июля ее похоронили.

Случай рассмотрит иммунологическая комиссия на уровне медицинской организации и на уровне минздрава Карелии.

«Действительно, в Республиканской инфекционной больнице умерла пожилая пациентка, вакцинированная против ковида первым компонентом вакцины. Заболевание имело быстро прогрессирующее течение. Специалистами применена интенсивная терапия с применением глюкокортекостероидов, противовирусных, низкомолекулярных гепаринов, биологической терапии, ИВЛ, но несмотря на все принятые меры по спасению пациентки, наступил летальный исход, — прокомментировали в региональном минздраве.

Ранее местная жительница рассказала в Сети, что ее бабушка умерла спустя две недели после прививки от коронавируса. По словам родственницы, пожилой женщине пришлось просидеть в очереди 2 часа перед введением первой дозы вакцины. За это время пациентка могла заразиться опасной инфекцией.

Однако в Минздраве отметили, что заразиться коронавирусом пожилая женщина могла где угодно, необязательно в медучреждении.

«Утверждать достоверно, где именно заразилась женщина, не представляется возможным. Говорить однозначно, что заразилась в очереди на вакцинацию, необоснованно. Вакцина не обеспечивает полную защиту от заболевания, а лишь уменьшает ее до минимально возможного значения. Соблюдение противоэпидемиологических мер актуально даже для лиц, прошедших вакцинацию. Женщина заболела на пятый день после прививки, когда эффективный иммунитет еще не успел сформироваться. Этот случай будет рассмотрен иммунологической комиссией на уровне медицинской организации и на уровне минздрава Карелии», - заявили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске около 160 человек могли заболеть коронавирусом после вакцинации. О летальных исходах нет информации.

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