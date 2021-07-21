Крым могут закрыть для россиян из-за коронавируса
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Крым могут закрыть для россиян из-за коронавируса

9:03:157/21/2021Фото: Flickr
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Глава Аксенов отметил, что уже испытывает давление от требующих закрыть въезд для отдыхающих.

Крым может быть закрыт

Пока нет решения о закрытии Крыма для отдыхающих. Об этом рассказал Сергей Аксенов, возглавляющий регион, во время совещания в оперштабе Крыма. Туристический сезон может быть закрыт в случае, если ситуация с заболеваемостью станет катастрофической.

В настоящее время положение в стране находится на грани, но решение о закрытии пока не принято. Аксенов отметил, что уже испытывает давление от требующих закрыть въезд для отдыхающих.

- Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее, - сказал он.

Общей позиции у властей нет, мнения на этот счет разделились поровну, заявил Аксенов.

- Сегодня примерно мнения 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничения, примерно половина - 42-43% - за то, чтобы продолжать работу, чтобы не потерять доход. Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы. Баланс найти очень сложно, - отметил чиновник.

Аксенов призвал туристов носить маски и не подходить близко друг к другу. На полуострове три недели назад ежедневно выявлялось в среднем по 250 случаев заражения, в последнюю неделю каждый день заболевают до 400 человек в день.

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