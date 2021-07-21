Путин признал рост цен на продукты борщевого набора и другие базовые товары
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Путин признал рост цен на продукты борщевого набора и другие базовые товары

9:12:187/21/2021Фото: Кремлин.ру
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Вопрос подорожания базовых продуктов питания в России в настоящее время стоит особо остро, заявил глава государства.

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Президент России Владимир Путин признал обострение ситуации с ценами на базовые продукты питания в стране. Об этом он заявил 22 июля на совещании с членами правительства, сообщает сайт Кремля.

Вопрос подорожания базовых продуктов питания в России в настоящее время стоит особо остро, заявил глава государства:

-И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере.

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