Путин признал рост цен на продукты борщевого набора и другие базовые товары

Президент России Владимир Путин признал обострение ситуации с ценами на базовые продукты питания в стране. Об этом он заявил 22 июля на совещании с членами правительства, сообщает сайт Кремля.
Вопрос подорожания базовых продуктов питания в России в настоящее время стоит особо остро, заявил глава государства:
-И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере.