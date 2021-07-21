Сбившая на Mazda троих детей 18-летняя Валерия Башкирова нашла в СИЗО друзей

Уже две ночи провела 18-летняя студентка Валерия Башкирова в СИЗО №6 «Печатники». Близкие переживали, что она не сойдется с сокамерницами и с ней случится что-то страшное.
Валерия потихоньку привыкает к новым условиям, в камере она 22-я заключенная. Первую ночь девушка провела в одиночной камере, после чего ее перевели в общую, где сидят в основном те, кто заключен под стражу в первый раз. Ее никто не обвиняет в убийстве детей, вслух о происшествии не говорят — она не «детоубийца» которая намеренно совершает преступление — все это понимают.
По словам представителей администрации СИЗО, Валерия нашла несколько человек, с кем общается. Место ее находится на верхних нарах, у задержанной есть возможность перечитать книгу «Смерть после бала», которая ей досталась, пишет МК.
Сначала Валерия Башкирова была отправлена под домашний арест, после смерти второго ребенка, сбитого девушкой, ее отправили в СИЗО. Задержанную студентку журфака посещает психолог, решено, что их встречи будут продолжаться.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля Валерия Башкирова на автомобиле Mazda 3 сбила семью с тремя детьми, один из которых находился в коляске. Они переходили дорогу по "зебре". Удар пришелся по трем детям. После госпитализации один за другим умерли два мальчика пяти и трех лет, девятимесячную девочку выписали домой.
Изначально девушка говорила, что сидела в телефоне, потом появилась версия, что ее ослепило солнце. Ее высказал отец арестованной. Водительские права она получила в декабре 2020 года.