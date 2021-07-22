С юмором картинки на День великолепной бабушки 23 июля
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С юмором картинки на День великолепной бабушки 23 июля

2:45:367/22/2021Фото: bipbap.ru
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Поздравьте красивыми словами любимую бабушку: Ты в радости и счастье. Живи еще сто лет. Такой прекрасной бабушки на свете больше нет!

День великолепной бабушки

Бабушки сегодня
Вовсе не старушки.
Они — очень умные,
Лучшие подружки.

Бабушки — красотки
С легкою походкой.
Модные, крутые,
Очень молодые!

Мудрые, тактичные.
Можно и о личном...
Добрые, прекрасные,
Вы же просто классные!

Дом ваш — с пирогами.
Дача — с урожаем.
Мы вас очень любим!
Просто обожаем!

Счастья и здоровья
Мы вам пожелаем.
С праздником бабулек
Всех вас поздравляем!

День великолепной бабушки

С Днем бабушек сердечно
Тебя я поздравляю.
Здоровья я, конечно,
От всей души желаю!

Пусть дети тебя любят,
Пусть обожают внуки.
Пусть устали не знают
Заботливые руки!

Ты в радости и счастье.
Живи еще сто лет.
Такой прекрасной бабушки
На свете больше нет!

День великолепной бабушки

Быть бабушкой — великая награда
Для тех, кто любит внуков и детей,
И пусть вам для себя не много надо,
Желаем вам прекрасных новостей,
Желаем вам заботы от любимых,
Желаем вам внимания и тепла,
Пусть ваша жизнь не протекает мимо,
Желаем наслаждаться ей сполна.

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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