Почему желтеют листья помидоров?

Томаты должны были начать плодоносить недавно, и садовники могут собрать их в течение следующих нескольких месяцев. От чего желтеют листья помидора?
Сезон сбора урожая помидоров близок. После посева в конце зимы растения должны были плодоносить в конце весны - начале лета. Некоторые люди, однако, могут обнаружить, что их посевы развиваются не так, как ожидалось, и вместо этого имеют обесцвеченные придатки, пишет express.co.uk.
Почему желтеют листья томатов?
У людей есть июль, август и сентябрь, чтобы собрать здоровый томат, выращиваемый на открытом воздухе.
Садоводы в теплицах могут увидеть, что их ростки появляются раньше, и они дольше сохраняют урожай, но они также уязвимы для болезней.
На некоторых тепличных растениях томатов могут появиться желтые пятна - признак плесени на листьях.
Растения томатов могут быстро появиться и распространиться на несколько культур.
По данным Королевского садоводческого общества (RHS), листовая плесень может вызвать «значительную потерю урожая», если оставить ее для развития.
Плесень также создает характерный серо-коричневый нарост на нижней поверхности пораженных листьев.
Уличные культуры не так уязвимы для листовой плесени, а это означает, что они не требуют такого строгого наблюдения.
RHS утверждает, что люди могут предотвратить появление плесени, выращивая генетически устойчивые растения.
Учитывая, что плесень также способствует влажным условиям, садоводы также должны рассмотреть возможность увеличения вентиляции теплицы.
Листовая плесень - одна из наиболее серьезных причин пожелтения листьев.
Несколько других потенциальных условий могут вызвать пожелтение всего растения, и большинство из них легко исправить.
Другие причины желтых листьев томатов включают:
Грибковые заболевания
Ранняя и фитофтороз
Фузариоз увядание
Вирусные заболевания
Вирус томатной мозаики
Вирус табачной мозаики
Вирус одиночной полосы
Вирус мозаики огурца
Жёлтый томатный завиток листьев
Вредители
Трипсы
Паутинный клещ
Тли
Фли Битлз
Белокрылки
Растения томатов также могут пожелтеть из-за ненадлежащего ухода.
Садовники, которые поливают слишком много или слишком мало по рекомендованному графику, также могут ухаживать за этим обесцвечиванием.
Растения необходимо поливать у основания растений, чтобы листья были как можно более сухими, каждые пять-семь дней.
Растения томатов также страдают от недостатка питательных веществ, например, от недостаточного питания или от недостатка богатой азотом почвы.