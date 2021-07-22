Открытка для трудоголика в День трудяги 22 июля 2021 года - авторские
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Открытка для трудоголика в День трудяги 22 июля 2021 года - авторские

10:15:107/22/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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22 июля день тех, кто любит много работать, строить карьеру и всегда все успевать.

22 июля - День трудяги
22 июля - День трудяги

День трудяги празднуют 22 июля 2021 года. Этот праздник посвящен трудоголикам – людям, которые постоянно задерживаются на работе, готовы променять выходной в кругу семьи и друзей на рабочую смену, сосредоточены на показателях, продвижении, карьерном росте.

22 июля - День трудяги

22 июля - День трудяги

22 июля - День трудяги
22 июля - День трудяги

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