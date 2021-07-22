Лунный календарь на ноябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
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Лунный календарь на ноябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния

2:30:597/22/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все благоприятные и неблагоприятные дни ноября 2021 года.

Лунный календарь на ноябрь 2021 года
Лунный календарь на ноябрь 2021 года

Убывающая Луна
1 - 4 ноября

Новолуние
5 ноября

Растущая Луна
6 - 18 ноября

Полнолуние
19 ноября

Убывающая Луна
20 - 30 ноября

Фазы Луны на ноябрь 2021 года
Фазы Луны на ноябрь 2021 года

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