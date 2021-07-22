С Днем дачника - авторские открытки и добрые стихи
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С Днем дачника - авторские открытки и добрые стихи

10:15:247/22/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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23 июля в России отмечается День дачника. Поздравь соседа!

23 июля - День дачника
23 июля - День дачника

Согласно календарю праздничных событий, 23 июля дачники всей России отмечают свой профессиональный день. Хоть он и не имеет статус официального, зато любим многими. Поэтому не стоит в этот жаркий июльский день сидеть дома, а лучше отправиться на дачу и под песни с шашлыком слушать искренние поздравления с торжеством.

23 июля - День дачника
23 июля - День дачника

Спешу, лечу пожелать хочу удачи
На твоей чудесной даче,
Чтобы все росло, кустилось,
А все грядки колосились,
Чтоб кусты — с пальму ростом,
Баклажаны — как тыквы просто,
Как дыни — помидоры
И свекольно-морковные горы.
В общем, праздник урожая.
Вот чего от души желаю!

***

Эх, дачник, труд твой нелегкой,
Провести в порядок дом,
Посадить, всполошить, окучивать,
Картофель, помидоры и другую кладь.
Пусть руки у тебя никогда не болят,
Пусть спина не гнется понапрасну,
Пусть урожай радует рясно.
А сердце и душа поют,
Под гитару и шашлычок.

***

Дорогой дачник, поздравляю,
И безудержно желаю,
Чтоб постоянно твоя рассада,
Росла быстро и так, как надо.
Помидоров тебе отличных:
И на грунте, и тепличных.
Петрушку, укроп косой косить,
Морковь ведрами носить.
Сборов всяких огромных!
И еще, чтобы обязательно,
Со своих прекрасных грядок —
Тонны овощей для закаток.
И настоев, и варений.
Принимай же поздравление,
С пожеланием удачи
На твоей волшебной даче!

Источник, 1rre.ru

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