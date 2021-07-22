Теплые слова и открытка с днем самой великолепной бабушки 23 июля 2021 года

«День бабушки» — чудесный праздник,
Его создателей благодарю,
Ведь выразить могу я гласно:
«Бабуля, я тебя люблю!»
Придумали тебя ведь неслучайно,
Ты призвана оберегать.
Ты для меня друг самый главный,
Тебе могу я доверять.
Накормишь быстро пирогами,
И сказку лихо сочинишь,
Секреты с тайнами сокроешь,
Ты украшаешь мою жизнь!
***
Кто все новости узнает
Раньше, чем ты или я?
На скамейке отдыхает
У подъезда в вечера?
Бабушки, вы наше счастье,
Вы для нас всегда пример!
К воспитанию причастны
Наших правильных манер.
Поздравляем вас сегодня
С этим Бабушкиным днем!
И желаем дальше бодро
Жить в глазах лишь с огоньком!
***
Пусть время быстротечно как вода,
Не возвратить ушедшие года.
Отбрось долой сомнения —
Ты лучшая вне времени!
Что поколенья целого предтеча,
Любимая, живи ты бесконечно.
С Днем бабушек, родная, поздравляем,
Увидеть своих прапраправнуков желаем!
***
Бабушка моя — лучшая на свете,
Это без труда я просто докажу,
Ценят ее взрослые, обожают дети,
Бабушку люблю я, с бабушкой дружу!
Добрая и мудрая, бабушка родная,
Если что — подскажет, если что — поймет,
Только ей я смело тайны доверяю,
С ней болтать готова ночи напролет!
Будь всегда счастливой, будь всегда веселой,
Пусть не ноет сердце от тревог за нас,
И, конечно, крепким будет пусть здоровье,
С праздником, родная! Ты бабуля — класс!
***
Дай Бог вам здоровья, бабулечки наши,
Кто, как не бабушки, сварит нам кашу,
И торт испечет, и носочков навяжет,
А вечером новую сказку расскажет?
Не важно, нам 5 лет, 17, 50,
У бабушек глазки на внуков косят —
Контроль постоянный проводят они,
Порой уставая от всей беготни.
Надеюсь, трудом этим их не состарим
И правнуков, может, бабулям подарим.
С Днем бабушек, светлые дамы мои.
Готовьтесь, вас ждут интересные дни.
***
Вяжет свитер и носки,
Воспитала по-людски.
В детстве пела «люли-люли»
И подчас пила пилюли.
Вовек я поклонятся буду
Её любому чудо-блюду.
Борщи, котлеты, голубцы
Меня так манят, сорванцы.
Когда её пирог ты ешь,
То враз станешь румян и свеж.
И даже если много ел,
Она всплакнёт: «Ох, похудел».
Помню, следила во дворе,
Чтоб не ушибся я в игре.
А вдруг простыл,
Несла микстуру и мерила температуру.
Заботлива, добра, мила...
Меня по жизни повела.
Тебя боготворю вовек,
Родной мой, мудрый человек.
Вот, в светлый день календаря
Спешу к тебе, душа моя.
Пускай сегодня все почтут
Твоё терпение и труд.
Два поколенья — дети, внуки —
Целуют натруженные руки.
Цвети несём, шары надули...
Сегодня День моей бабули!
***
Руки твои пахнут медом
И ароматом оладушек,
Прими в этот день поздравления,
Любимая наша бабушка.
Самое доброе сердце,
В нем теплота и ласка.
К тебе прибегаем согреться,
Чтоб в детство вернуться, в сказку.
Желаем тебе дождаться —
Правнуков аисты принесут.
Здоровья тебе и счастья,
А ангелы пусть подождут.
Источник, pozdravok.ru