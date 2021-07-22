Рейтинг самых бесстрашных знаков зодиака составили астрологи

Что значит быть по-настоящему бесстрашным? Это те импульсивные люди, которые попробуют что-нибудь в мгновение ока? Или это принятие важных жизненных решений, которые подходят вам, даже если это означает рисковать всем?
Бесстрашие и отвага для всех значат разные вещи. Ваш знак Зодиака может показать ваш подход к риску, пишет numerologysign.com.
Овен, Лев и Скорпион, как правило, самые бесстрашные знаки зодиака, как в повседневной жизни, так и в отношении общей картины их жизни.
Весы, Козероги и Раки можно отнести к наименее бесстрашным, потому что они склонны взвешивать свои варианты и хеджировать свои ставки.
Давайте посмотрим на черты бесстрашия всех знаков Зодиака, начиная с самых бесстрашных.
1. Овен (21 марта - 19 апреля)
Овен, вероятно, самый бесстрашный из всех знаков, на самом деле он даже может пойти на риск. Они полны решимости выиграть в жизни по-крупному, и они знают, что это также означает большой риск.
Но у Овна правильный настрой, чтобы справляться с неудачами, которые часто сопровождают бесстрашие. Они видят во всем возможность учиться.
Их безжалостность означает, что они быстро восстанавливаются и возвращаются в бой. Невозможно удерживать Овна надолго.
2. Лев (23 июля - 22 августа)
Непревзойденная уверенность Льва означает, что он не боится рисковать. Это касается и повседневных вещей, таких как прыжок с тарзанки, и жизненных решений, таких как инвестирование своих сбережений в собственный бизнес.
Лев верит, что Вселенная на их стороне и что в конце концов все получится. Они также понимают, что спады могут быть просто неровностями на пути к вершине.
Это позволяет Льву оставаться оптимистичным, смелым и бесстрашным, сколько бы раз жизнь не отбрасывала его назад. Кроме того, удивительно, как далеко можно зайти, опираясь на чистое чутье!
3. Скорпион (24 октября - 21 ноября)
В Скорпионе много страха. Они, как правило, боятся быть обиженными и уязвимыми для эмоциональных людей, которыми они являются.
Но Скорпион мужественен благодаря этим вещам, а не вопреки им. Когда все в жизни представляет собой риск, вы учитесь встречать их лицом к лицу. И Скорпион научился.
Очень умный знак , Скорпион знает , как взвешивать риски лучше , чем большинство, поэтому они редко бросаются во что - нибудь, что обречен на провал. Их послужной список успеха вселяет в них больше уверенности, чтобы идти на больший риск.
4. Водолей (20 января - 18 февраля)
Водолей - еще один абсолютно уверенный знак. Они считают, что они умнее всех и могут видеть в игре уловки, которых не хватает всем остальным. Это дает им преимущество, когда дело касается риска.
В высшей степени независимый, Водолей также культивирует безразличие к таким вещам в жизни, как богатство и стабильность. Поскольку для них это не имеет большого значения, они готовы рискнуть.
Способность Водолея мыслить прагматично и аналитически также помогает им. Они никогда не позволяют эмоциям, таким как паника, затуманивать свои суждения.
5. Дева (23 августа - 22 сентября)
Дева - знак, очень похожий на Скорпиона в том, что они очень неуверенны, но это научило их привыкать к страху, поэтому им удобнее сталкиваться со своими страхами, когда это необходимо.
Дева будет нервничать, говоря с кем-то новым или произнося речь, даже если это будет перед людьми, которых они знают. Но попросите их бросить все, перебраться на другой конец света и начать с нуля, и они сделают это, не опасаясь неудач.
Дева также убеждена, что никто другой не видит, насколько они уязвимы. Таким образом, они могут делать некоторые рискованные поступки изо дня в день просто для поддержания своего имиджа.
6. Близнецы (21 мая - 21 июня)
Близнецы не бесстрашны, а лишены запретов. Вот почему они будут говорить с кем угодно и делать все, что угодно. Они не боятся того, что думают другие люди, или последствий.
Близнецы тоже часто принимают рискованные решения о будущем, но не специально. Близнецы больше, чем любой другой знак, живут настоящим и им трудно представить будущее. Таким образом, они могут выбирать вещи, представляющие риск для их будущего «я», даже не осознавая этого.
Но Близнецы боятся потерять свою актуальность. Они могут бояться, что их бросят, если им не удастся сохранить свою стойкость и загадочность.
7. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Стрельца, пожалуй, лучше описать как безрассудного, чем бесстрашного. Они получают адреналин, связанный с риском, таким как выпрыгивание из самолета или приближение к человеку, который находится далеко не в лиге.
Они всегда планируют грандиозные приключения, которые предполагают выживание в одиночку, используя только их остроумие и харизму, чтобы пройти через них.
Но когда дело доходит до некоторых вещей в жизни, Стрелец очень не склонен к риску. Классические фобии обязательств, это проистекает из страха Стрельца принимать долгосрочные решения и застревать с ними.
8. Телец (20 апреля - 20 мая)
Телец умеет идти на обдуманный риск. Они знают, как рассчитать риск и вознаграждение и определить, стоит ли рисковать. Так что, когда они все же принимают один, это обычно окупается.
Однако они беспокоятся о том, что думают другие люди. Репутация и внешний вид имеют большое значение для Тельца. Они часто избегают вещей, которые могут вызвать смущение.
Телец также очень много работает над тем, что у них есть, и поэтому рискует потерять то, что они создали. По этой причине это может быть очень притяжательным.
9. Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Когда дело доходит до знакомства с новыми людьми и вхождения в их жизнь, Рыбы бесстрашны. Они не боятся ни с кем ни о чем говорить.
Но они менее уверены в других сферах своей жизни. Этот талантливый и креативный знак часто недооценивает собственный интеллект и талант.
Как правило, они не хотят брать на себя какие-либо риски. Если у них есть соучастник в преступлении, их можно убедить прыгнуть, но им трудно сделать это в одиночку.
10. Весы (23 сентября - 23 октября)
Весы - еще один знак, недооценивающий себя. Умные и интересные, они по-прежнему склонны доверять другим, когда дело доходит до важных решений.
Им также нравится обсуждать вещи и собирать мнения, прежде чем высказывать свое собственное. Это позволяет им разбираться в плюсах и минусах, но также может привести к чрезмерным размышлениям.
Весы могут быть импульсивными, обычно это сопровождается социальным давлением с целью добиться признания в группе.
11. Козерог (22 декабря - 19 января)
Козерог не рискует. Они взвешивают все до мелочей, оценивают все за и против и выбирают лучшее решение.
Это касается каждого элемента их жизни, от того, что они едят на завтрак, до того, какой карьерный путь они выберут в следующие 10 лет.
Это не значит, что Козерог никогда не делает того, что другие люди сочтут рискованным. Для них это просто не рискованно, поскольку их внимание к деталям и планированию означает, что результат гарантирован.
12. Рак (22 июня - 22 июля).
На плечах рака лежит бремя всего мира. Они очень заинтересованы в сообществе людей, которое они собрали вокруг себя, и знают о нем. Они рассматривают каждое решение со всеми людьми, о которых они заботятся.
«Я не могу поехать в отпуск в последнюю минуту, потому что брат или сестра тоже в отъезде, и в случае чего не будет никого, кто мог бы помочь маме или папе. Я не могу подвергать себя риску, потому что я нужен моим близким ».
Это очень эмоциональный знак, они часто позволяют страху перед тем, что может случиться, каким бы маловероятным оно ни было, удерживать себя от слишком рискованных действий.
Ты бесстрашный?
Вы один из бесстрашных знаков или вы, скорее всего, взвесите все варианты и придерживаетесь осторожности?
Чтобы быть хорошим человеком, принимающим риск, нужно уравновесить реальный риск и потенциальное вознаграждение.
У большинства людей это действительно плохо получается. Человеческая природа - бояться потерять то, что у нас уже есть, даже когда риски невелики. Поэтому часто мы не рискуем тем, что у нас есть, но мы даже не хотим, чтобы завоевать желание нашего сердца.