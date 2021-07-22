Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 июля 2021 в России и мире

• День трудяги
• Всемирный день мозга (World Brain Day)
• День толстяка и толстушки
• Международный день бокса (International Boxing Day)
• День Невской битвы
• День находок
• День летнего отдыха (Summer Leisure Day)
• Праздник иконы Божией Матери Кипрской (Стромынской)
• Праздник иконы Божией Матери Колочская
• День гамака (Hammock Day)
• День защитников неба Москвы
• День приближённого значения числа Пи (Approximate Pi Day)
• День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
• День львиной доли (Lion`s Share Day)
• День манго (National Mango Day) - США
• День освежающего напитка (National Refreshment Day) - США
• День крысолова (National Rat Catcher`s Day) - США
• День конфет фадж (National Penuche Fudge Day) - США
• День возрождения - Польша
• День национальной прессы - Азербайджан
• День революции - Гамбия
• День рождения короля (Birthday of King Sobhuza II) - Эсватини (Свазиленд)
• День спунеризма (Spoonerism Day) - США
• День независимости Саравака (Hari Kemerdekaan Sarawak) - Малайзия
• Именины у Александра, Кирилла, Феодора, Андрея, Михаила
• Панкратий Ягодник (Черничный день)
Важные события
1795 в Москве основан театр-дворец «Останкино» в имении графов Шереметевых
1863 в Петербурге на Невском проспекте состоялось первое испытание конки.
1918 Совнарком России издал декрет о борьбе со спекуляцией.
1929 началась война между СССР и Китаем за КВЖД.
1930 Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.
1954 ЦК КПСС принял постановление «О мерах по усилению пропаганды здорового быта среди населения».
1959 состоялся первый полёт самолёта Ан-10.
1960 в Москве создан Институт экономики стран мировой социалистической системы Академии наук СССР.
1961 первый полёт первого советского экраноплана «СМ-1».
1968 правозащитник Анатолий Марченко обратился с письмом в Би-Би-Си и западные газеты по поводу советских попыток подавить либерализацию в Чехословакии. Месяц спустя его, уже в который раз, арестовали.
1996 вышла в свет компьютерная игра в жанре шутера от первого лица – Quake.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend