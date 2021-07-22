Лайфхак, как помыть посуду с рисом и уксусом
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Лайфхак, как помыть посуду с рисом и уксусом

3:30:237/22/2021Фото: pixnio.com
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Чистить стеклянные предметы не так просто. Они часто выходят из посудомоечной машины покрытые пятнами воды и нередко имеют труднодоступные уголки и трещины.

стаканы
Чистить стеклянные предметы не так просто

Стаканы, вазы, стеклянные контейнеры, бутылки для воды: как сохранить так, чтобы они выглядели как новые!

Чистить стеклянные предметы не так просто. Они часто выходят из посудомоечной машины покрытые пятнами воды и нередко имеют труднодоступные уголки и трещины (например, бутылки для воды). С этим советом они будут выглядеть как новые, пишет tipsandtricks.ru.

Что вам понадобится

Наверное, у вас уже есть все необходимое на кухне. Глубокую очистку стеклянной посуды можно сделать смешивая воду с несколькими каплями моющего, чайной ложкой уксуса и стаканом невареного риса. Да, действительно!

Что нужно сделать:

Добавьте рис, моющее средство и уксус в стакан, бутылку или вазу и наполните их водой. Положите руку на отверстие стакана или закройте бутылку крышкой и хорошо встряхните. Рис удаляет грязь со стекла. При необходимости повторите. Промойте стакан и дайте ему высохнуть.

Почему это работает?

Рис достаточно мал, чтобы попасть во все маленькие уголки и трещины, но достаточно велик, чтобы не застрять. Он также хорош для чистки стекла без повреждения материала. Если стакан находится в очень плохом состоянии, оставьте его на ночь с уксусом, прежде чем проверить уловку с рисом.

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