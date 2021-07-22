Какой сегодня церковный праздник 22 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 22 июляСвященномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
Святителя Феодора, епископа Едесского
Священномученика Кирилла, епископа Гортинского
Народные праздники
Панкратий и Кирилл
В эту дату чтут память двух священномучеников – епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского.
В этот срок начинается сбор урожая. Первый овощ хозяйки должны тайно сорвать, закопать в тайном конце огорода и поблагодарить солнце за хороший урожай. Из огурцов готовят различные блюда: салаты, супы, их тушат, жарят, квасят.
Если лягушек не слышно, то скоро наступит похолодание.
Запрещалось громко разговаривать, кричать друг на друга, нельзя перечить старшим, отказывать в помощи.
Приметы
- Ночью на небе Луна потемнела – весь конец июля будут идти дожди.
- Много черники уродилось – зима будет морозной.
- Черника еще не созрела – осень будет холодной.
- Паук–крестовик при заходе солнца сидит в паутине – к хорошей погоде.
- Роса мелкая, без тумана – возможен ливень днем.
Источник: my-calend