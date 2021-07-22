Какой сегодня церковный праздник 22 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 22 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:117/22/2021Фото: flickr
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Запрещалось громко разговаривать, кричать друг на друга, нельзя перечить старшим, отказывать в помощи.

церковь
Сегодня поста нет

Православные праздники 22 июля

Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
Святителя Феодора, епископа Едесского
Священномученика Кирилла, епископа Гортинского

Народные праздники

Панкратий и Кирилл

В эту дату чтут память двух священномучеников – епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского.

В этот срок начинается сбор урожая. Первый овощ хозяйки должны тайно сорвать, закопать в тайном конце огорода и поблагодарить солнце за хороший урожай. Из огурцов готовят различные блюда: салаты, супы, их тушат, жарят, квасят.

Если лягушек не слышно, то скоро наступит похолодание.

Запрещалось громко разговаривать, кричать друг на друга, нельзя перечить старшим, отказывать в помощи.

Приметы


  • Ночью на небе Луна потемнела – весь конец июля будут идти дожди.
  • Много черники уродилось – зима будет морозной.
  • Черника еще не созрела – осень будет холодной.
  • Паук–крестовик при заходе солнца сидит в паутине – к хорошей погоде.
  • Роса мелкая, без тумана – возможен ливень днем.

Источник: my-calend

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