Вот 9 ранних симптомов слабоумия, о которых вы должны знать
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Вот 9 ранних симптомов слабоумия, о которых вы должны знать

2:30:327/22/2021Фото: pxhere.com
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Каждый 14 человек старше 65 лет страдает слабоумием, в то время как у людей старше 80 лет число возрастает до 1 к 6.

женщина, часы
Слабоумие встречается гораздо чаще, чем вы думаете

Эти 9 признаков могут указывать на ранние стадии слабоумия

Слабоумие встречается гораздо чаще, чем вы думаете. Каждый 14 человек старше 65 лет страдает слабоумием, в то время как у людей старше 80 лет число возрастает до 1 к 6. Не всегда легко определить, действительно ли у кого-то развивается слабоумие, так как первые симптомы у каждого человека часто отличаются, пишет tipsandtricks.ru.

Эти девять тонких изменений могут указывать на ранние стадии слабоумия.

9. Время и место

Чувство времени и способность находить дорогу у людей со слабоумием постепенно снижается. Например, может случиться так, что человек зайдет в супермаркет, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Кроме того, становится сложно сказать время или написать, какой сегодня день или год.

8. Письмо

Это тесно связано с вышеуказанным симптомом. Написать адрес, поздравительную открытку или любую другую форму записи представляется довольно сложным. Особенно сложно найти нужные слова при записи. Проблемы с концентрацией возникают и при письме, так как люди, находящиеся на первых стадиях слабоумия, не могут концентрироваться достаточно долго для завершения предложения.

7. Краткосрочная память

Одним из наиболее распространенных ранних признаков слабоумия являются кратковременные проблемы с памятью. Это, конечно, трудно определить, потому что каждый иногда забывает, куда кладет ключи или телефон. Однако со слабоумием забывчивость более серьезна и случается чаще. Вещи часто встречаются снова и снова в самых нелогичных местах. Примером могут служить ключи, которые можно найти в холодильнике или бумажник в микроволновке.

6. Перепады настроения

Внезапные перепады настроения и изменения в поведении часто происходят у людей, находящихся на ранних стадиях слабоумия. Люди со слабоумием могут страдать от депрессий, но это не обязательно так. Что верно во всех случаях, так это то, что перепады настроения всегда происходят, казалось бы, из ниоткуда. Внезапный всплеск смеха или плача без ясной причины — один из самых распространенных признаков.

5. Поиск правильных слов

Людям со слабоумием часто бывает трудно подобрать правильные слова. Это не значит, что они просто не могут подобрать сложные слова. Часто людям трудно запомнить имена, а также привычную посуду и продукты. Для посторонних людей может быть удивительно, что разговоры с людьми, страдающими слабоумием, не проходят гладко. Разговоры часто прерываются, потому что человек не знает, как действовать дальше.

4. Повторение

Люди, находящиеся на ранних стадиях слабоумия, часто повторяются. Они рассказывают одни и те же истории снова и снова или задают одни и те же вопросы снова и снова. Однако повторение происходит не только при разговоре или общении: оно также происходит при выполнении заданий. Люди повторяют определенное задание несколько раз подряд.

3. Безысходность

Кто-то отступает гораздо чаще и берет на себя гораздо меньше, чем раньше? Это может быть ранним признаком слабоумия. Люди вдруг начинают гораздо меньше интересоваться общественной деятельностью и увлечениями, которые они любили раньше. Кроме того, у людей со слабоумием также гораздо меньше энергии, чем раньше, поэтому они очень устают, безразличны и спят гораздо больше, чем обычно.

2. Проблемы с концентрацией

Проблемы концентрации являются общей проблемой для людей со слабоумием. Эти проблемы часто связаны с решением, организацией и планированием задач. Заранее спланировать или следовать ранее составленному плану зачастую очень сложно. Кроме того, они могут столкнуться с большими проблемами, связанными с цифрами.

1. Работа по дому

Бытовые задачи, которые раньше были второстепенными, такие как приготовление пищи или уборка, внезапно становятся невыполнимыми. Людям со слабоумием становится трудно понять, в каком порядке они должны выполнять какую-либо задачу или каким путем идти.

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