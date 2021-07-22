Кофе и овощи могут защитить от коронавируса

Выпейте темное жаркое венти и съешьте салат. Новое исследование Northwestern Medicine показывает, что употребление кофе и употребление большого количества овощей может обеспечить некоторую защиту от COVID-19.
Авторы считают, что это первое исследование, в котором используются данные о населении для изучения роли конкретного рациона питания в профилактике COVID-19, пишет medicalxpress.com.
«Питание человека влияет на иммунитет», - сказала старший автор Мэрилин Корнелис, доцент кафедры профилактической медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета. «И иммунная система играет ключевую роль в восприимчивости человека и реакции на инфекционные заболевания , включая COVID-19».
Исследование показало, что грудное вскармливание также может обеспечить защиту, а также употребление меньшего количества обработанного мяса.
«Помимо соблюдения действующих в настоящее время руководящих принципов по замедлению распространения вируса, мы поддерживаем и другие относительно простые способы, с помощью которых люди могут снизить свой риск, а именно с помощью диеты и питания, - сказал Корнелис.
Статья о питании и защите от COVID-19 была недавно опубликована в журнале Nutrients.
Одна или несколько чашек кофе в день были связаны примерно с 10% снижением риска COVID-19 по сравнению с менее чем одной чашкой в день. Потребление не менее 0,67 порции в день овощей (приготовленных или сырых, за исключением картофеля) было связано с более низким риском заражения COVID-19. Потребление обработанного мяса всего лишь 0,43 порции в день было связано с более высоким риском COVID-19. Кормление грудью в младенчестве снижает риск на 10% по сравнению с отсутствием грудного вскармливания.
Хотя исследование показывает, что диета, по-видимому, незначительно снижает риск заболевания, Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют вакцины как наиболее эффективный способ предотвратить болезнь COVID-19, особенно тяжелую болезнь и смерть. Вакцины COVID-19 также снижают риск распространения среди людей вируса, вызывающего COVID-19.
До сих пор большинство исследований COVID-19 было сосредоточено на индивидуальных факторах, оцениваемых после положительного теста на COVID-19. Люди с подавленной иммунной системой, такие как пожилые люди и люди с существующими сопутствующими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, диабет и ожирение, с большей вероятностью испытают тяжелые исходы COVID-19.
Но, помимо контроля веса, меньше внимания уделяется другим модифицируемым факторам риска, предшествующим заражению COVID-19, сказал Корнелис, изучающий, как диета и питание способствуют возникновению хронических заболеваний.
Доктор Тхань-Хуен Ву, первый автор исследования и доцент медицины в Северо-Западном университете, в настоящее время проводит анализ, чтобы определить, является ли такое защитное поведение диеты специфичным для COVID или респираторных инфекций в более широком смысле.
Точные механизмы, связывающие эти диетические факторы с COVID, неизвестны.
«Кофе является основным источником кофеина, но есть также десятки других соединений, которые потенциально могут лежать в основе наблюдаемых нами защитных ассоциаций», - сказал Корнелиус. «Связь с обработанным мясом, но не с красным мясом, указывает на немясные факторы».
Используя данные британского биобанка, исследователи изучили связь между диетическим поведением, измеренным в 2006-2010 годах, и инфекциями COVID-19 в марте-декабре 2020 года, до того как вакцины стали доступны. Они сосредоточились на 1) факторах питания, данные по которым были доступны и ранее влияли на иммунитет на основе исследований на людях и животных; 2) самооценки потребления кофе, чая, овощей, фруктов, жирной рыбы, обработанного мяса и красного мяса. Также было проанализировано воздействие грудного молока в раннем возрасте.
Среди 37 988 участников, прошедших тестирование на COVID-19 и включенных в исследование, 17% дали положительный результат.
По словам Корнелиса, наблюдательный характер исследований британского биобанка ограничивает возможности тестирования механизмов защиты. Однако во многих ее исследованиях в области питания используется генетика, и, учитывая, что все участники британского биобанка в настоящее время генотипированы, она надеется использовать эту информацию, чтобы лучше понять, как диета и питание обеспечивают защиту от болезни .