Как спасти сад от жары - 4 простых способа защитить растения
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Как спасти сад от жары - 4 простых способа защитить растения

4:30:167/22/2021Фото: pxfuel.com
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Полив рано утром обеспечит достаточное увлажнение корней ваших растений до того, как наступит испаряющую влагу жара.

дача
Многие из нас занялись садоводством во время пандемии, тратя часы драгоценного времени на уход за растениями

Жара может опустошить ваш сад, превратив ваш роскошный газон в коричневую грязь.

Многие из нас занялись садоводством во время пандемии, тратя часы драгоценного времени на уход за растениями. Express.co.uk собрал несколько советов о том, как не дать вашей тяжелой работе свести на нет разрушительные волны сильной жары, опалившие страну.

Тепловой стресс может разрушить сад, вызывая увядание и гибель растений.

Вот несколько важных работ, которые нужно выполнять в вашем саду во время сильной жары.

Вода первым делом с утра

Это может показаться очевидным, но во время сильной жары полив необходим.

Ваши растения быстро обезвоживаются и погибают в периоды сильной жары и небольшого дождя.

Важно поливать растения с утра.

Тепловые волны могут быстро вытягивать влагу из почвы и обезвоживать неглубокие корни.

Полив рано утром обеспечит достаточное увлажнение корней ваших растений до того, как наступит испаряющую влагу жара.

Это также поможет предотвратить тепловой стресс.

Во время сильной жары вы можете подумать о том, чтобы еще раз поливать во второй половине дня, чтобы ваши растения не обезвоживались.

Но избегайте соблазна чрезмерно поливать растения. Они могут увядать при высоких температурах, но это не обязательно означает, что им нужно больше воды.

Не забудьте мульчировать

Мульчирование обеспечит ценную защиту почвы и корней от жары во время волн тепла.

Мульча - это слой материала, который ложится поверх почвы.

Это поможет защитить от высоких температур и обеспечит более стабильную температуру почвы в целом.

Мульча также поможет уменьшить испарение и сток и, таким образом, предотвратить высыхание почвы.

Обеспечьте тень

Это может показаться очевидным, но многие садоводы пренебрегают созданием тени, считая ее слишком плохой.

Есть несколько простых способов создать тень в вашем саду.

Вы можете накинуть старые простыни на самодельные рамы, колья или стирку, как на подставки.

Вы даже можете использовать большие пляжные зонтики или патио.

В принципе, подойдет все, что блокирует солнце.

Не поливайте листья

Обязательно поливайте почву вокруг растения, а не листья.

Лучше всего поливать землю вокруг растений непосредственно в почву, а не поливать сверху из разбрызгивателя.

В жаркие солнечные дни меньше воды теряется на испарение.

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