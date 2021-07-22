Наблюдение за луной в Курбан-байрам-2021: хадж закончится вечером 22 июля
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Наблюдение за луной в Курбан-байрам-2021: хадж закончится вечером 22 июля

3:00:147/22/2021Фото: wikimedia.org
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Хадж призван стать воодушевляющим событием в жизни мусульманина, обладающим духовными достоинствами и возможностью самообновления.

мечеть
Дата Курбан-байрам зависит от исламского лунного календаря и появления полумесяца, знаменующего смену месяца

ИД АЛЬ-АДХА уже с нами, как мусульмане всего мира готовятся отпраздновать второй Курбан-байрам исламского года. Так когда же Курбан-байрам? И почему он начинается позже хаджа?

Этот Ид считается более священным из двух и самым важным праздником в исламской религии. Первый Курбан-байрам  произошел в мае и является празднованием после Рамадана, месяца поста. Ид аль-Адха - это «праздник жертвоприношения», его прозвали «Большой Ид», пишет express.co.uk.

Когда сейчас Курбан-байрам?

Как и Радамн, дата Курбан-байрам зависит от исламского лунного календаря и появления полумесяца, знаменующего смену месяца.

Курбан-байрам приходится на десятый день месяца Зу аль-Хиджа, 12-го и последнего месяца исламского календаря.

В международном солнечном григорианском календаре даты ежегодно смещаются примерно на 11 дней раньше.

Наблюдение новолуния будет варьироваться в зависимости от страны, поэтому точная дата зависит от местных религиозных властей.

По первоначальным оценкам, в этом году Курбан-байрам должен был начаться в понедельник, 19 июля, однако полумесяца, который определил бы начало Зу аль-Хиджа 19 июля, не наблюдалось.

Это отодвинуло дату праздника на день назад, поскольку Саудовская Аравия заявила, что теперь он начнется во вторник 20 июля и продлится четыре дня.

Почему Ид следует за Хаджем?

Луна также определяет дату хаджа, ежегодного паломничества в Мекку, самый священный город для мусульман, хотя паломничество в этом году будет выглядеть совсем иначе из-за пандемии.

Поездка является обязательной религиозной обязанностью для мусульман, которую должны совершить один раз в жизни все взрослые, которые могут физически и финансово совершить путешествие.

Это один из пяти столпов ислама, наряду с шахадой (верой в единство Бога и принятием Мухаммеда как пророка), салатом (молитвой), закятом (благотворительностью) и саумом (постом).

Хадж начинается на восьмой день Зу аль-Хиджа, то есть за два дня до Ид.

В этом году хадж начался вечером 17 июля и закончится вечером 22 июля.

Когда начинается праздник Ид, соблюдающие хадж отмечают заклание животного в честь пророка Ибрагима.

Согласно исламским писаниям, Ибрагим повиновался повелению Бога принести в жертву своего собственного сына.

Но прежде чем он смог это сделать, Бог вместо этого дал козла в жертву, пощадив своего сына.

В память об этом забитое животное делится на три части: одна треть отдается бедным и нуждающимся; еще треть - родственникам, друзьям и соседям; а оставшаяся треть остается у семьи.

Хадж призван стать воодушевляющим событием в жизни мусульманина, обладающим духовными достоинствами и возможностью самообновления.

В прошлом году около двух миллионов мусульман отправились в Мекку для совершения хаджа.

В 2020 году власти Саудовской Аравии объявили, что из-за пандемии COVID-19 паломникам из-за пределов не будет разрешен въезд в Саудовскую Аравию, и это будет продолжаться до 2021 года.

«Желающие совершить хадж должны быть в возрасте от 18 до 65 лет и соответствовать требованиям по здоровью и вакцинации. Те, кто не совершал хадж в течение последних 5 лет, могут зарегистрироваться для участия с помощью электронного портала.

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