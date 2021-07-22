Кому положены ежемесячные выплаты в 1000, 1211 и 500 рублей в Москве, разъяснил ПФР
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Кому положены ежемесячные выплаты в 1000, 1211 и 500 рублей в Москве, разъяснил ПФР

5:00:107/22/2021Фото: flickr.com
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Ежемесячная денежная выплата – социальная выплата, устанавливаемая территориальными органами ПФР отдельным категориям граждан.

пфр
Ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих право на получение ЕДВ, можно на сайте ПФР в разделе «Социальные выплаты»

Пенсионный фонд России и его территориальные органы в соответствии с действующим законодательством осуществляют социальные выплаты, к которым, в частности, относятся ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в ее состав набор социальных услуг (НСУ), дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), дополнительное материальное обеспечение (ДМО).

Ежемесячная денежная выплата – социальная выплата, устанавливаемая территориальными органами ПФР отдельным категориям граждан, пишет pfr.gov.ru.

Среди них:

ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.;
инвалиды, включая детей-инвалидов;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.

Ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих право на получение ЕДВ, можно на сайте ПФР в разделе «Социальные выплаты».

Назначение ЕДВ носит заявительный характер. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, а также в любом территориальном органе ПФР или МФЦ.

Исключение составляют граждане с инвалидностью, которые с 28.07.2020 (с даты вступления в силу приказа Минтруда России № 327н) освобождены от обязанности подавать заявление на установление выплаты, поскольку гражданам, признанным инвалидами, детьми-инвалидами, она устанавливается в беззаявительном порядке на основании выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, поступившей из Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом.

Отделение ПФР по городу Москве и Московской области напоминает, что в соответствии с временным порядком установления или подтверждения инвалидности, действующим до 1 октября 2021 года (постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 155), гражданам не требуется посещать ПФР для продления пенсии по инвалидности и ЕДВ.

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, выплата устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты. Индексация ЕДВ проводится один раз в год с 1 февраля.

Граждане, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, могут выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ): натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2021 года он проиндексирован до 1211,66 руб. в месяц.

Подать заявление по выбору формы и состава НСУ необходимо до 1 октября. Если ничего менять не нужно, то заявление не подается.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) – ежемесячная выплата отдельным категориям граждан. Право на материальное обеспечение имеют только граждане Российской Федерации независимо от места их проживания. Размер выплаты составляет 500 или 1000 рублей в зависимости от льготной категории.

ДЕМО в размере 1 000 руб. устанавливается:

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
инвалидам вследствие военной травмы;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

ДЕМО в размере 500 руб. устанавливается:

военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
вдовам погибших в годы войны военнослужащих;
вдовам инвалидов Великой Отечественной войны;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

ДЕМО выплачивается территориальным органом ПФР одновременно с пенсией. Гражданам, имеющим право на ДЕМО, но не реализовавшим его своевременно, необходимо подать заявление о назначении этой выплаты в территориальный орган ПФР по месту жительства. Если гражданин имеет право на ДЕМО, но он не является пенсионером, эта выплата также назначается и выплачивается территориальными органами ПФР по месту жительства, а в случае постоянного проживания за пределами России – Пенсионным фондом Российской Федерации. Граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории РФ, подтверждают гражданство на дату обращения за назначением ДЕМО.

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ДЕМО по нескольким основаниям, оно устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты.

Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) – выплата, которая полагается гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства и особые заслуги перед Российской Федерацией.

Данная выплата устанавливается к пенсиям, назначенным в соответствии с законодательством РФ. Самая высокая выплата ДМО предоставляется Героям Советского Союза, Социалистического Труда, обладателям ордена Славы трех степеней, а также пенсионерам, удостоившимся звания Героя РФ, ордена Святого апостола Андрея Первозванного или ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Размер ДМО привязан к размеру социальной пенсии и, соответственно, различается для категорий получателей этой доплаты. Выплата ДМО производится одновременно с выплатой соответствующей пенсии.

Обращаем внимание: ДМО не выплачивается в период выполнения оплачиваемой работы.

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