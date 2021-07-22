Сильная геомагнитная буря 22 июля 2021: Как планировать метеопатам день в магнитный шторм
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Сильная геомагнитная буря 22 июля 2021: Как планировать метеопатам день в магнитный шторм

5:45:497/22/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Изменения в космической погоде почувствуют земляне, чье рабочее время приходится на ночное время. Если вы находитесь за рулем, то с ноля часов до 3 часов утра остановите автомобиль и отдохните.

22 июля 2021 года начнется с сильного геомагнитного удара
22 июля 2021 года начнется с сильного геомагнитного удара
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Космической погодой ученые называют совокупность процессов и явлений, происходящих в космическом пространстве, причиной которых является активность Солнца. Это и солнечная радиация, и солнечные лучи, и солнечный ветер. Предсказать космическую погоду очень сложно, потом что вспышки на поверхности звезды происходят спонтанно, оценить мощность выброса ионизированной плазмы в результате вспышки очень сложно, как и предсказать направление выброса солнечного ветра. А ведь именно солнечный ветер, задевая атмосферу Земли, вызывает магнитные бури на нашей планете. Вспышки на поверхности светила являются источником высокоскоростного, летящего со скоростью до 800 км/с, потока солнечной плазмы.

Под давлением потока солнечного ветра магнитосфера Земли сжимается на солнечной стороне и вытягивается в противоположном от Солнца направлении. В результате в магнитосфере происходят сложные процессы, оказывающие сильное влияние на здоровье и деятельность человека.

Сутки 22 июля 2021 года начнутся сильной кратковременной магнитной бурей. На три часа геомагнитный удар обрушится на жителей планеты. Ночью большинство людей будет спать. Изменения в космической погоде почувствуют земляне, чье рабочее время приходится на ночное время. Если вы находитесь за рулем, то с ноля часов до 3 часов утра остановите автомобиль и отдохните. Будьте максимально собраны и внимательны, если это время выпадает на ваше дежурство. Спящим людям магнитная буря может только осложнить сон кошмарами и внезапным пробуждением, сердцебиениями и болью в области сердца, небольшим повышением артериального давления. В продолжение суток космическая погода благоприятна для жителей Земли. 22 июля до 9 часов утра сохранится вероятность небольших возмущений силой 2 балла. С 9 часов до 15 часов в магнитном поле нашей планеты не будет заметных возмущений, а с 15 часов и до полуночи сила колебаний составит те же 2 балла, это небольшие возмущения. Это может спровоцировать у метеопатов головные боли, быструю утомляемость и общую слабость организма.

Проверенным лекарством для организма во время магнитных бурь являются прогулки на воздухе, проветривание помещений, кислород необходим в стрессовой ситуации магнитной бури. Также значительно улучшит самочувствие метеопатов в дни солнечной активности здоровый образ жизни: соблюдение режима и качества сна и питания, отказ от курения и алкоголя. Занятия спортом и физкультурой помогут человеку с успехом пережить плохую космическую погоду.

Как планируют свой день, когда на Земле гремит магнитная буря, наши читатели?
Елена Александровна, 45 лет:
- Мало ем, в основном овощи, фрукты, супы. Стараюсь больше спать. Сплю с открытым окном. На ночь не ем ничего. В течение дня пью много воды.
Вера Ивановна, 57 лет:
- Стараюсь не волноваться и не нервничать. Раздражение в себе гашу сама. Стараюсь быть добрее. Утром обливаюсь холодной водой, меньше болят ноги. Стараюсь двигаться больше и не унывать, больше улыбаться.
Светлана Павловна, 54 года:
- Сильно растет давление, пью лекарство. По утрам стараюсь сделать зарядку, слушаю хорошую музыку, настроение становится гораздо лучше. Отказалась от кофе и чая, пью только воду. Стало меньше болеть сердце.

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магнитный шторммагнитная буря. метеопаты
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