Эти 6 советов помогут быстро избавиться от запотевших стекол автомобиля.

Так что вы сможете безопасно вернуться обратно на дорогу
Если вы часто водите машину, то знаете, о чем мы говорим: ваше лобовое стекло запотевает сразу же, как только вы заводите машину. Что имеет смысл сейчас, когда снаружи становится холоднее и влажнее. Холодный воздух улавливает меньше влаги, чем теплый. Но мы все равно хотим избавиться от этих запотевших стекол как можно быстрее, чтобы мы могли безопасно вернуться на дорогу. Эти 6 советов помогут вам в этом, пишет tipsandtricks.ru.
1. Очистите радиаторную решетку вашего автомобиля
Очень важно держать радиаторную решетку на машине в чистоте. Она часто засоряется из-за грязи и листьев. Если дождь не может смыть их, есть большая вероятность, что они окажутся в вашем автомобиле. И мы не хотим этого, потому что это способствует запотеванию стекол машины.
2. Включите подогрев и откройте окна
Не включайте кнопку рециркуляции воздуха, вместо этого держите ее выключенной. Если вы это сделаете, ваша машина не будет втягивать новый воздух. Включите подогрев, потому что теплый воздух задерживает больше влаги, чем холодный. В то же время, откройте окна — это может помочь избавиться от влаги.
3. Включите кондиционирование
Большинство людей включают кондиционер только для того, чтобы сохранить прохладу в теплые летние дни. Но он может быть полезен и зимой. На самом деле кондиционер — это более эффективный способ избавиться от влажного воздуха, чем включение отопления. В любом случае, всегда полезно время от времени включать кондиционер, ведь это поможет предотвратить появление запахов и бактерий.
4. Держите автомобиль сухим
В Нидерландах есть большая вероятность того, что вы промокнете под дождем, прежде чем сядете за руль. В таком случае, положите мокрую куртку, сумку, зонтик и другие вещи в багажник. Это предотвратит впитывание влаги подушками сидений. Как только вы вернетесь домой, стоит открыть окна для небольшой вентиляции. Конечно, если у вас есть сухое место для парковки или гараж.
5. Осушитель
Существуют специальные осушители или подушки. Вы можете купить их, чтобы избавиться от влаги в вашем автомобиле. Владельцам кошек также может помочь наполнитель для кошачьего туалета в старом носке.
6. Шампунь
Нанесите немного мыла или шампуня на внутреннюю часть лобового стекла, чтобы избежать запотевания. Очевидно, не слишком много, иначе вы не сможете хорошо видеть дорогу.