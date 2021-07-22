Три Спаса августа 2021: точные даты и особенности, запреты

Русский народ не всегда был христианским. До всеобщего крещения в конце X века, праздники славян были связаны с событиями земледельческого календаря. Народные традиции вплетались в церковные торжества, создав уникальный колорит. В результате до наших дней дошли летние Спасы – праздники на пересечении евангельских и крестьянских событий.
Первый Спас – Медовый, он совпадает с началом Успенского поста и соответствует Обретению Крестных Древ. Православная церковь отмечает его 14 августа, в 2021 году это суббота.
Самый крупный из Спасов – Яблочный, это Преображение Христово. Церковь вспоминает событие всегда 19 августа, четверг для 2021 года.
Не все знают о третьем Спасе – Ореховом. Его праздную на следующий день после Успения, день связан с перенесением Нерукотворного образа Иисуса в Константинополь. В 2021 году это воскресенье 29 августа.
Медовый
Медицина Константинополя образца IX века оставляла желать лучшего. В самый жаркий месяц года население страдало от инфекций, засухи и пожаров. За спасением верующие обращались к Христу, вынося на поклонение великую святыню – часть древесины от Креста, на котором был распят Сын Божий.
Традиция поклоняться крестному древу в августе пришла и на Русь, соединившись с днём, когда славяне приносили на освещение первые медовые соты. Также в этот день освящали колодцы и источники воды, поэтому второе название Спаса – Водный.
До освящения на богослужении, православным нельзя пробовать мёд нового урожая. Церковь относит Обретение Древ к числу малых праздников, поэтому работать можно. Однако начало Успенского поста запрещает есть скоромную пищу, развлекаться и вступать в интимную связь.
Яблочный
Праздник Преображения – очень крупный, связан с явлением божественной сути Иисуса своим ближайшим ученикам. Христианам рекомендуется посетить богослужение и подготовить для освящения яблоки и другие плоды текущего года. До торжества есть их нельзя.
Традиция благословлять плоды возникла в средневековом Риме. Служители церкви заменили освящением вакханалии, связанные с созреванием винограда.
Славяне отмечали праздник яблочными вареньями и выпечкой – непременно постной, ведь Преображение проходит в середине Успенского поста. Праздник не позволяет заниматься тяжким трудом и работать на огороде.
Ореховый
В этот день вспоминают Нерукотворный образ, который сам Христос подарил прокажённому Эдесскому князю. Приложившись к полотну с изображением Спасителя, тот исцелился, а образ повесил над городскими воротами, чтобы ему могли поклониться все желающие. К концу первого тысячелетия образ перенесли в Константинополь, чтобы защитить от арабских набегов.
Ореховый Спас также называют Хлебным, так как к этому дню заканчивалась жатва. Накануне праздника славяне ходили за орехами и выпекали первый хлеб из муки нового урожая. Продукты освящали на богослужении.
Церковь не относит праздник к великим, поэтому работать разрешается. Постные ограничения уже не действуют, поэтому кушать можно всё что угодно.