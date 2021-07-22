Северо-восточный ветер надует жару 22 июля в Бердск
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Северо-восточный ветер надует жару 22 июля в Бердск

6:30:477/22/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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По народным приметам, в этот день люди начинают собирать огурцы.

Температура воздуха ночью +10, +15 °С, днем +24, +29 °С
Температура воздуха ночью +10, +15 °С, днем +24, +29 °С

Метеорологическая обстановка на 22 июля 2021 года в Бердске от МЧС:

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15 °С, днем +24, +29 °С.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях:

23-27.07 местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше. 23-27.07 в Новосибирском районе ожидается высокая пожароопасность (4 класса).

Народный праздник Панкратий и Кирилл отмечается 22 июля 2021 года.

Традиции и обряды

В этот день люди начинают собирать огурцы.

Хозяйки встают раньше всех. Пока никто не видит, они срывают один огурец из нового урожая, закапывают его в укромном уголке огорода и благодарят солнце, без которого ни колос не зреет, ни овощ не растет. Такой обряд проводят для того, чтобы следующий год был урожайным.

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