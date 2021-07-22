Северо-восточный ветер надует жару 22 июля в Бердск

Метеорологическая обстановка на 22 июля 2021 года в Бердске от МЧС:
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15 °С, днем +24, +29 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях:
23-27.07 местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше. 23-27.07 в Новосибирском районе ожидается высокая пожароопасность (4 класса).
Народный праздник Панкратий и Кирилл отмечается 22 июля 2021 года.
Традиции и обрядыВ этот день люди начинают собирать огурцы.
Хозяйки встают раньше всех. Пока никто не видит, они срывают один огурец из нового урожая, закапывают его в укромном уголке огорода и благодарят солнце, без которого ни колос не зреет, ни овощ не растет. Такой обряд проводят для того, чтобы следующий год был урожайным.