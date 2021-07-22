Режиссера церемонии открытия летней Олимпиады в Токио-2021 уволили после шутки о холокосте

Режиссер церемонии открытия Олимпиады в Токио покинул свой пост незадолго до начала игр. Причиной увольнения Кэнтаро Кобаяси стало видео, которое появилось в интернете - на нем комик шутит на тему Холокоста. Глава оргкомитета сказала, что насмешки над трагической страницей истории не должны покрыть позором Олимпийские игры в Токио, хоть они и прозвучали 24 года назад.
- Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами геноцида. Любая связь этого человека с Олимпиадой оскорбила бы память 6 млн евреев и стала бы жестоким издевательством над престижным турниром, — цитирует сотрудник центра по борьбе с антисемитизмом mainichi.jp.
Известно, что режиссер извинился за сказанное ранее. Олимпиада стала одной из самых неудачных по организации — ее перенесли с прошлого года из-за пандемии, в феврале уволился глава оргкомитета, высказавшийся по поводу затягивания заседаний в котором принимают участие женщины 0 его обвинили в сексизме.
Несколько дней назад композитор открытия подал в отставку из-за выступления 30-летней давности, в котором он смеется над одноклассниками с ограниченными возможностями.