Пенсионер Плюшкин и бизнесмен Канарейкин хотят представлять Бердск в Госдуме: Список кандидатов в депутаты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пенсионер Плюшкин и бизнесмен Канарейкин хотят представлять Бердск в Госдуме: Список кандидатов в депутаты

8:42:447/22/2021Фото: novosibirsk.izbirkom.ru
0

Девять партий и один самовыдвиженец подали документы о выдвижении по Искитимскому одномандатному округу №137, в который входит Бердск.

Облизбирком зарегистрировал 10 кандидатов в депутаты Госдумы от Бердска

На выборы в Государственную думу по от Бердска на утро 22 июля выдвинули свои кандидатуры 10 человек. Бердск входит в Искитимский одномандатный избирательный округ №137. Напомним, что кроме одномандатников в Госдуму избираются и по партийным спискам. Поэтому в бюллетене для голосования, которые выдадут бердчанам 19 сентября 2021 года на избирательных участках, будут не только фамилии кандидатов, но и названия партий, претендующих на место в нижней палате российского парламента.

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Госдумы по мажоритарным округам предоставила «Курьер. Среда. Бердск» бердская избирательная комиссия. Как сообщили в областном избиркоме, своем желании баллотироваться в Госдуму по четырем одномандатным округам Новосибирской области, заявили 39 кандидатов. Политическая палитра весьма обширна. Прием документов на регистрацию кандидатов депутаты Госдумы завершается 4 августа.

Искитимский одномандатный округ №137 включает в себя территории: Первомайский и Советский районы Новосибирска, Бердск, Искитим, Краснообск, Баганский, Искитимский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Ордынский, Сузунский районы, а также Боровской, Мичуринский и Морской сельсоветы Новосибирского района.

По состоянию на 21 июля в избирательную комиссию документы о выдвижении по Искитимскому округу представили следующие кандидаты:

1. Аверкин Александр Александрович, дата рождения - 24 октября 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский институт международных отношений и регионоведения, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Прогрессстройгрупп", генеральный директор, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

2. Аксененко Александр Сергеевич, дата рождения - 8 марта 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью СЗ "ВИРА-Строй-Билдинг", заместитель директора по развитию, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член Социалистической политической партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду", Председатель Совета регионального отделения партии.

3. Канарейкин Сергей Владимирович, дата рождения - 4 января 1981 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электромеханический колледж транспортного строительства, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Аура», директор, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, самовыдвижение.

4. Лебедев Евгений Владимирович, дата рождения - 9 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании — Москва, "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2013 г.; Новосибирский гуманитарный институт, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе на территории Новосибирской области, депутат Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член политической партии ЛДПР.

5. Новоселов Виталий Валерьевич, дата рождения - 8 ноября 1973 года, сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Маркет - 2", заместитель директора, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, Ленинский район, КПРФ.

6. Пинус Наталья Ивановна, дата рождения - 17 сентября 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Фонд содействия развитию города Новосибирска в социальной сфере "Городские инициативы", директор, депутат Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, всероссийская политическая партия «Родина».

7. Плюшкин Александр Семенович, дата рождения - 7 июня 1958 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный медицинский институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, политическая партия "Гражданская Платформа".

8. Старостенко Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 6 марта 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, научный сотрудник, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, Всероссийская политическая партия "Единая Россия".

9. Теряев Андрей Сергеевич, дата рождения - 21 января 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени М. В. Фрунзе, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "НИЦ иммунологии и аллергологии", генеральный директор, место жительства - Москва, политическая партия "Новые люди".

10. Цыбизов Евгений Александрович, дата рождения - 2 февраля 1966 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия экономики и управления, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Завод АлСиб", советник генерального директора, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, всероссийская политическая партия "Партия Роста".

Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
Что творит сало с организмом: правда и мифы
Выявлены новые последствия у перенесенных коронавирус
Ученые из Китая определили происхождение коронавируса
выборыпартииизбирательный округбаллотироваться
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто пройдет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россиян предупредили о взломе личного кабинета Госуслуг
8:43:14 7/22/2021
Россиян предупредили о взломе личного кабинета Госуслуг
БердскПенсионер Плюшкин и бизнесмен Канарейкин хотят представлять Бердск в Госдуме: Список кандидатов в депутаты
8:42:44 7/22/2021
Пенсионер Плюшкин и бизнесмен Канарейкин хотят представлять Бердск в Госдуме: Список кандидатов в депутаты
Какой сегодня церковный праздник 22 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:11 7/22/2021
Какой сегодня церковный праздник 22 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 июля 2021 в России и мире
7:40:18 7/22/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 июля 2021 в России и мире
БердскСеверо-восточный ветер надует жару 22 июля в Бердск
6:30:47 7/22/2021
Северо-восточный ветер надует жару 22 июля в Бердск
Почему желтеют листья помидоров?
6:00:20 7/22/2021
Почему желтеют листья помидоров?
БердскСильная геомагнитная буря 22 июля 2021: Как планировать метеопатам день в магнитный шторм
5:45:49 7/22/2021
Сильная геомагнитная буря 22 июля 2021: Как планировать метеопатам день в магнитный шторм
Кофе и овощи могут защитить от коронавируса
5:30:51 7/22/2021
Кофе и овощи могут защитить от коронавируса
Кому положены ежемесячные выплаты в 1000, 1211 и 500 рублей в Москве, разъяснил ПФР
5:00:10 7/22/2021
Кому положены ежемесячные выплаты в 1000, 1211 и 500 рублей в Москве, разъяснил ПФР
Как спасти сад от жары - 4 простых способа защитить растения
4:30:16 7/22/2021
Как спасти сад от жары - 4 простых способа защитить растения