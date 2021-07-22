Пенсионер Плюшкин и бизнесмен Канарейкин хотят представлять Бердск в Госдуме: Список кандидатов в депутаты

На выборы в Государственную думу по от Бердска на утро 22 июля выдвинули свои кандидатуры 10 человек. Бердск входит в Искитимский одномандатный избирательный округ №137. Напомним, что кроме одномандатников в Госдуму избираются и по партийным спискам. Поэтому в бюллетене для голосования, которые выдадут бердчанам 19 сентября 2021 года на избирательных участках, будут не только фамилии кандидатов, но и названия партий, претендующих на место в нижней палате российского парламента.
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Госдумы по мажоритарным округам предоставила «Курьер. Среда. Бердск» бердская избирательная комиссия. Как сообщили в областном избиркоме, своем желании баллотироваться в Госдуму по четырем одномандатным округам Новосибирской области, заявили 39 кандидатов. Политическая палитра весьма обширна. Прием документов на регистрацию кандидатов депутаты Госдумы завершается 4 августа.
Искитимский одномандатный округ №137 включает в себя территории: Первомайский и Советский районы Новосибирска, Бердск, Искитим, Краснообск, Баганский, Искитимский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Ордынский, Сузунский районы, а также Боровской, Мичуринский и Морской сельсоветы Новосибирского района.
По состоянию на 21 июля в избирательную комиссию документы о выдвижении по Искитимскому округу представили следующие кандидаты:
1. Аверкин Александр Александрович, дата рождения - 24 октября 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский институт международных отношений и регионоведения, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Прогрессстройгрупп", генеральный директор, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".
2. Аксененко Александр Сергеевич, дата рождения - 8 марта 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью СЗ "ВИРА-Строй-Билдинг", заместитель директора по развитию, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член Социалистической политической партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду", Председатель Совета регионального отделения партии.
3. Канарейкин Сергей Владимирович, дата рождения - 4 января 1981 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электромеханический колледж транспортного строительства, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Аура», директор, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, самовыдвижение.
4. Лебедев Евгений Владимирович, дата рождения - 9 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании — Москва, "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2013 г.; Новосибирский гуманитарный институт, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе на территории Новосибирской области, депутат Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член политической партии ЛДПР.
5. Новоселов Виталий Валерьевич, дата рождения - 8 ноября 1973 года, сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Маркет - 2", заместитель директора, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, Ленинский район, КПРФ.
6. Пинус Наталья Ивановна, дата рождения - 17 сентября 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Фонд содействия развитию города Новосибирска в социальной сфере "Городские инициативы", директор, депутат Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, всероссийская политическая партия «Родина».
7. Плюшкин Александр Семенович, дата рождения - 7 июня 1958 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный медицинский институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, политическая партия "Гражданская Платформа".
8. Старостенко Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 6 марта 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, научный сотрудник, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, Всероссийская политическая партия "Единая Россия".
9. Теряев Андрей Сергеевич, дата рождения - 21 января 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени М. В. Фрунзе, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "НИЦ иммунологии и аллергологии", генеральный директор, место жительства - Москва, политическая партия "Новые люди".
10. Цыбизов Евгений Александрович, дата рождения - 2 февраля 1966 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия экономики и управления, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Завод АлСиб", советник генерального директора, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, всероссийская политическая партия "Партия Роста".