Россиян предупредили о взломе личного кабинета Госуслуг
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Россиян предупредили о взломе личного кабинета Госуслуг

8:43:147/22/2021Фото: pixabay
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Таким образом мошенники могут брать кредиты от имени пользователей.

Аккаунт Госуслуг можно взломать и оформить кредит

Эксперты в прямом эфире телеканала РБК рассказали о том, что мошенники начали взламывать аккаунты граждан на Госуслугах и брать через них кредиты и микрозаймы.

- Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица. Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ, — сообщил РБК руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. - Я надеюсь, что на портале появится возможность ограничить область использования аккаунта, чтобы человек сам мог выбирать уровень риска и набор доступных опций.
По словам эксперта, защитить аккаунт можно установив сложный пароль, или поставив двухфакторную аутенфикацию входа.
Отметим, сообщения о взломах личных кабинетов на госуслугах стали появляться в социальных сетях в июле.

Пользователи сообщали, что преступники меняли привязанный к сайту номер телефона, электронную почту и от имени пользователя отправляли заявки на получение кредитов и микрозаймов.

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