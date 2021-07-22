Чудеса Колочской и Кипрской икон Пресвятой Богородицы 22 июля и сильная молитва об исцелении
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Чудеса Колочской и Кипрской икон Пресвятой Богородицы 22 июля и сильная молитва об исцелении

10:08:117/22/2021Фото: Азбука
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Кипрская икона впервые явилась в 392 году в городе Ларнака на месте погребения святого Лазаря. На этом месте был выстроен монастырь, на воротах которой и была помещена эта икона.

икона
Кипрская икона очень древняя

Русская православная церковь почти каждый день празднует какой-нибудь образ Пресвятой Богородицы. Любой из ликов Божией Матери имеет огромное значение для всех верующих и свою историю происхождения или историю явления первого чуда. День 22 июля посвящён празднованию сразу двух древних икон, которые считаются чудотворными.

Колочская икона

Эта икона была обречена на Можайских землях 1413 году в местечке Колоча. Обнаружил её и принёс к себе домой обычный крестьянин Лука. Один из его сыновей очень тяжело болел, он лежал и совсем не мог двигаться. В тот момент когда к нему приложили икону, он исцелился. Об этом случае очень быстро узнали местные жители и вереницы страждущих потянулись к дому крестьянина, чтобы тоже получить исцеление.

Людская молва полетела дальше деревни и вскоре про эту икону стало известно в Москве. Митрополит Фотий пригласил крестьянина вместе с иконой в столицу. За время нахождения её в Москве также тысячи людей смогли получить исцеление от самых своих тяжелых болезней. Чудеса исцеления у данной иконы не прекращались, она побывала во многих городах России и в конце концов в месте её обретения  был основан Колочский монастырь, первым иноком в котором стал сам крестьянин Лука.

На сегодняшний день почитаемый список Колочской иконы Божией Матери хранится в Успенском соборе города Москвы, однако неизвестно где сегодня находится оригинал.

Колочская икона и по сей день помогает при тяжелых физических заболеваниях, при болезнях конечностей, она может излечить немоту слепоту и другие болезни глаз, я помогает при параличе и слабости тела, при заболеваниях ушей.

Молитва

Кипрская икона

Это икона впервые явилась в 392 году в городе Ларнака на месте погребения святого Лазаря. На этом месте был выстроен монастырь, на воротах которой и была помещена эта икона. Однажды мимо монастыря проезжал местный житель, и, решив поглумиться над святым образом, выстрелил в неё из лука. Стрела попала в колено Богородицы, и оттуда сразу потекла кровь. Человек очень испугался и в спешном порядке направился домой, однако Господь покарал его за его святотатство и он упал замертво, не доехав до дома.

Оригинал иконы был утерян, а в том самом храме Ставруни сохранилась только её копия, выполненная в стиле мозаики.

На территории России один из первых списков этой иконы хранился в селе Стромынь. Считается, что именно этим ликом богородицы был благословен Сергием Радонежским игумен этого монастыря Савва.

Первое чудо икона явила в 1841 году - смертельно больная девушка во сне услышала голос, который велел ей взять икону в дом и перед ним самостоятельно отслужить молебен. Девушка послушалась и в итоге получила полное исцеление.

Об этом событии узнали люди, они в больших количествах потянулись к иконе со своими просьбами об исцелении и защите. После многочисленных исцелений у данной иконы она тоже была признана чудотворной, а списки её, которые сегодня хранятся в разных местах и музеях России, охраняются как великие святыни.

Молиться перед этой иконой можно об исцелении заболеваний опорно-двигательного аппарата любого происхождения. Также считается что эта икона может спасти от больших эпидемий. Специальной молитвы, написанной именно для этого лика Богородицы, не существует, однако перед ней можно читать любые тропари, кондаки и молитвы, предназначающийся для Богородицы.

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