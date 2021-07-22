Подробности трагедии: Скончался выпавший с пятого этажа мужчина в Бердске
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Подробности трагедии: Скончался выпавший с пятого этажа мужчина в Бердске

9:39:597/22/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Происшествие случилось поздним вечером в Новом поселке. Медики констатировали смерть потерпевшего, поэтому расследованием инцидента занимается Следственный комитет.

На место происшествия выезжали сотрудники отдела МВД по Бердску

Вечером 21 июля в Бердске из окна выпал мужчина. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел в Новом поселке.

Около 22.00 в среду выпавшего из окна на пятом этаже дома №50А по ул. Матросова обнаружили соседи. Он лежал между третьим и четвертым подъездом. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

В пресс-службе управления МВД по Новосибирской области утром 22 июля подтвердили факт падения мужчины из окна.

- Единственное, что могу сказать — человек умер. Вследствие этого делом занимается Следственный комитет, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы регионального главка МВД Артем Аверин.

Возраст погибшего пока неизвестен. Полицейские и медики констатировали смерть упавшего. И уже после этого проверкой трагического происшествия и расследованием занялся бердский следственный отдел СКР.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в среду в Новосибирске погиб 66-летний мужчина, выпавший из окна на пятом этаже подъезда хрущевки на ул. Адриена Лежена, 28. Следственный комитет начал проверку по факту смерти пенсионера.

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От редакции

Несчастный случай?

Аноним, 22 июля 2021 10:08:21
НВР:
Если тщательно и скрупулёзно разобраться в этом деле, то возможно теоретически это квартирные аферисты сделали? Если так то их поимка и вовремя посадка сможет спасти не одну жизнь в Бердске и НСО?
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Аноним, 22 июля 2021 11:53:07
Теоретически, это могли сделать марсиане, или на худой конец агенты Госдепартамента США.
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Аноним, 23 июля 2021 2:09:46
Тоже сталкивался с квартирными аферистами, самое страшное, мы живем рядом с квартирными аферистами, они поселились рядом с нами в 2005 году, после того, как не получилось квартиру у нас отобрать.
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Аноним, 22 июля 2021 11:56:03
Видимо устал жить. Депрессия.
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Нонна, 22 июля 2021 12:51:00
Что то часто стали из окон выходить.
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Аноним, 22 июля 2021 10:10:18
Такова ЖИЗНЬ и идешь к окну. А если по БОЖЕСКИ-большой ГРЕХ и только ЭТО и останавливает.
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