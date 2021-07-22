Подробности трагедии: Скончался выпавший с пятого этажа мужчина в Бердске

Вечером 21 июля в Бердске из окна выпал мужчина. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел в Новом поселке.
Около 22.00 в среду выпавшего из окна на пятом этаже дома №50А по ул. Матросова обнаружили соседи. Он лежал между третьим и четвертым подъездом. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.
В пресс-службе управления МВД по Новосибирской области утром 22 июля подтвердили факт падения мужчины из окна.
- Единственное, что могу сказать — человек умер. Вследствие этого делом занимается Следственный комитет, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы регионального главка МВД Артем Аверин.
Возраст погибшего пока неизвестен. Полицейские и медики констатировали смерть упавшего. И уже после этого проверкой трагического происшествия и расследованием занялся бердский следственный отдел СКР.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в среду в Новосибирске погиб 66-летний мужчина, выпавший из окна на пятом этаже подъезда хрущевки на ул. Адриена Лежена, 28. Следственный комитет начал проверку по факту смерти пенсионера.
Если тщательно и скрупулёзно разобраться в этом деле, то возможно теоретически это квартирные аферисты сделали? Если так то их поимка и вовремя посадка сможет спасти не одну жизнь в Бердске и НСО?