Грузинская певица Нани Брегвадзе рассказала, что успех к ней пришел еще в детском саду

Вчера, 21 июля, известной грузинской певице Нани Брегвадзе исполнилось 85лет. Несмотря на солидный возраст, она выглядит превосходно, до сих пор поет, гастролирует и дает сольные концерты.
Как рассказала певица в своем интервью, успех к ней пришел еще с детского сада.
- Всегда все восторгались тому, что девочка так поет. Я в шесть лет уже пела романсы, потому что мой дом был полон людьми, которые были очень музыкальными, с хорошим вкусом, прекрасно пели романсы. И, конечно, грузинские, застольные песни, только это камерные были песни, не орать и не кричать, а именно интимно, и душу вкладывать. И такое я слышала. В Грузии все поют. Нет семьи, где не поют, - рассказала исполнительница романсов.
Также Нани Брегвадзе рассказала, о чем жалеет за свою долгую жизнь.
- Когда прошло какое-то время, я думала – почему я не стала оперной певицей? Потому что в опере, в этих спектаклях, есть такие арии, которые я чувствовала и хотела мои русские и грузинские романсы донести до такого уровня. Все время было чувство, как будто я арию пела. В начале я очень злилась. Почему я певица романсов? Потому что грузинские песни были такими потрясающими и есть. И я их пела. Но тогда был Советский Союз, присутствовал русский язык. И само собой получилось так, что я начала петь романсы. Я с малых лет их слышала от моей мамы, от моих теток, которые пели просто замечательно. А потом я окончила консерваторию по классу фортепьяно. Это высшее музыкальное образование мне много чего дало. Так что я не жалуюсь. И ни в коем случае нельзя жалеть. Ты должен быть благодарен за то, что дает тебе Бог. Я не сидела сложа руки. Все время работала. И сейчас тоже работаю, представляете?!
По словам Брегвадзе, в воспитании детей она не похожа на свою мать.
- Я не такая. Я не вмешиваюсь. Но когда моя мама хотела вмешаться в жизнь моей Екатерины-Эки, я сказала: мама, это уже не твое дело. И она остановилась. Но воспитание всегда должно быть. Школа должна быть и домашняя в том числе, иначе ничего не выйдет, и будем вести себя, как дикари. Как не сказать ребенку, когда кто-то заходит – встань, поздоровайся, пропусти женщину вперед. Это мелкие моменты воспитания, но обязательные. В 16-18 лет во многих странах так, уходят из дома и начинают самостоятельную жизнь. Я не представляю такого. Они ошибаются, начинают пить, курить, появляются дурные привычки. Как в такое можно не вмешиваться? Но надо не оскорблять их, а уметь находить подход к своим детям. Но, скажу вам, любовь, отношение к детям и уважение – они должны понять, что ты их уважаешь, это очень важно. И спрашивать их мнение, например, что одеть. А когда ты хочешь сделать замечание или дать совет, они не любят этого (улыбается).