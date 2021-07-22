Грузинская певица Нани Брегвадзе рассказала, что успех к ней пришел еще в детском саду
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Грузинская певица Нани Брегвадзе рассказала, что успех к ней пришел еще в детском саду

9:42:257/22/2021Фото: Поздравляем!
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В преддверии своего 85-летнего юбилея она дала большое интервью.

Брегвадзе исполнилось 85 лет

Вчера, 21 июля, известной грузинской певице Нани Брегвадзе исполнилось 85лет. Несмотря на солидный возраст, она выглядит превосходно, до сих пор поет, гастролирует и дает сольные концерты.

Как рассказала певица в своем интервью, успех к ней пришел еще с детского сада.

- Всегда все восторгались тому, что девочка так поет. Я в шесть лет уже пела романсы, потому что мой дом был полон людьми, которые были очень музыкальными, с хорошим вкусом, прекрасно пели романсы. И, конечно, грузинские, застольные песни, только это камерные были песни, не орать и не кричать, а именно интимно, и душу вкладывать. И такое я слышала. В Грузии все поют. Нет семьи, где не поют, - рассказала исполнительница романсов.

Также Нани Брегвадзе рассказала, о чем жалеет за свою долгую жизнь.

- Когда прошло какое-то время, я думала – почему я не стала оперной певицей? Потому что в опере, в этих спектаклях, есть такие арии, которые я чувствовала и хотела мои русские и грузинские романсы донести до такого уровня. Все время было чувство, как будто я арию пела. В начале я очень злилась. Почему я певица романсов? Потому что грузинские песни были такими потрясающими и есть. И я их пела. Но тогда был Советский Союз, присутствовал русский язык. И само собой получилось так, что я начала петь романсы. Я с малых лет их слышала от моей мамы, от моих теток, которые пели просто замечательно. А потом я окончила консерваторию по классу фортепьяно. Это высшее музыкальное образование мне много чего дало. Так что я не жалуюсь. И ни в коем случае нельзя жалеть. Ты должен быть благодарен за то, что дает тебе Бог. Я не сидела сложа руки. Все время работала. И сейчас тоже работаю, представляете?!

По словам Брегвадзе, в воспитании детей она не похожа на свою мать.

- Я не такая. Я не вмешиваюсь. Но когда моя мама хотела вмешаться в жизнь моей Екатерины-Эки, я сказала: мама, это уже не твое дело. И она остановилась. Но воспитание всегда должно быть. Школа должна быть и домашняя в том числе, иначе ничего не выйдет, и будем вести себя, как дикари. Как не сказать ребенку, когда кто-то заходит – встань, поздоровайся, пропусти женщину вперед. Это мелкие моменты воспитания, но обязательные. В 16-18 лет во многих странах так, уходят из дома и начинают самостоятельную жизнь. Я не представляю такого. Они ошибаются, начинают пить, курить, появляются дурные привычки. Как в такое можно не вмешиваться? Но надо не оскорблять их, а уметь находить подход к своим детям. Но, скажу вам, любовь, отношение к детям и уважение – они должны понять, что ты их уважаешь, это очень важно. И спрашивать их мнение, например, что одеть. А когда ты хочешь сделать замечание или дать совет, они не любят этого (улыбается).

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