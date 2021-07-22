Певица Нюша снова беременна: Она показала округлившийся животик в своем новом клипе

Известная певица Нюша выпустила новый клип на песню «Небо знает». Судя по кадрам, она перестала скрывать свою беременность. В самом конце ролика Нюша показывается полностью обнаженной и виден ее большой живот. Судя по всем, сейчас она находится примерно на 7 месяце.
Сразу же после выхода клипа поклонники начали поздравлять ее в социальных сетях: «Ты серьезно беременна?», «Ню, ты реально беременна? Если да, то мои поздравления», «Какой животик! Поздравляю».
Примечательно, что через несколько часов Нюша лично подтвердила информацию о беременности. В своем профиле в Инстаграм она выложила фото в обтягивающем платье, которое подчеркивает ее округлившийся живот.