На Сахалине педофил и убийца 8-летней девочки получил пожизненный срок

На Сахалине областной суд приговорил к пожизненному заключению Игоря Дворникова, который похитил, изнасиловал и убил 8-летнюю девочку. Его жена также признана виновной и сядет на 15 лет. Об этом рассказала пресс-секретарь региональной прокуратуры Тамара Журавская в четверг.
- Суд, принимая во внимание мнение гособвинителя, назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания, подсудимой - в виде 15 лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сказала она. - Дворников признан виновным по ч. 2 ст. 105 (убийство трех лиц), ч. 2 ст.126 (похищение человека), по двум эпизодам по ч. 4 ст. 131 (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч. 2 ст. 135 (развратные действия), ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Кроме того, суд доказал, что в 2011 Дворников убил жителя КНР и еще одну женщину, личность которой не смогли установить. А в 2018 он изнасиловал еще одного ребенка.
- Суд установил, что 6 июля 2020 года восьмилетняя девочка села в автомобиль под управлением подсудимого, в котором также находилась его супруга. Пообещав доставить ребенка в пункт назначения, они, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, привезли в лес, где после подстрекательства супруги подсудимый, находясь в салоне автомашины, изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сказала Журавская. После этого мужчина убил ребенка и спрятал труп в лесу.
Супруга Дворникова осуждена по ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и за подстрекательство в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 131 (изнасилование), ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 105 (убийство).