ФСБ запретила россиянам рассказывать сведения о стране иностранцам: Полный список "запрещенки"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект списка, в котором указываются запрещенные к распространению сведения о России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о несекретных данных, которые при их получении иностранным государством, а также международной или иностранной организацией могут быть использованы против безопасности России. Перечень из 61 пункта разбит на два ключевых раздела.
Отмечается, что законодательство Российской Федерации о государственной тайне основывается на Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации "О безопасности" и включает настоящий Закон, а также положения других актов законодательства, регулирующих отношения, связанные с защитой государственной тайны.
Итак, перечень запрещенных в распространению сведений:
1.Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки.
2.Сведения о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне.
3.Сведения о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службы внешней разведки Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов военной прокуратуры, военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделений федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формирований (далее – войска (силы).
4.Сведения о дислокации, назначении, строительстве, степени готовности, эксплуатации и защищенности объектов войск (сил).
5.Сведения об оперативном оборудовании территории Российской Федерации в целях обороны.
6.Сведения о прохождении гражданами Российской Федерации военной службы, государственной службы иных видов в войсках (силах),
о трудовой деятельности граждан Российской Федерации в войсках (силах).
7.Сведения о строительстве и развитии войск (сил).
8.Сведения о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск (сил).
9.Сведения о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении войск (сил).
10.Сведения о потребностях войск (сил) в капитальных вложениях в строительство объектов войск (сил).
11.Сведения о потребностях войск (сил) в разработке, производстве, испытаниях, установке, монтаже, техническом обслуживании, ремонте и утилизации образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе робототехнических комплексов.
12.Сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск (сил).
13.Сведения о закупках товаров, работ, услуг для нужд войск (сил), в том числе сведения о единственных поставщиках товаров, работ, услуг.
14.Сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках (силах).
15.Сведения о деятельности войск (сил), имеющие ограничения для публикации в средствах массовой информации.
16.Персональные данные военнослужащих (сотрудников, работников) войск (сил) и членов их семей, в том числе адреса проживания, посещаемые образовательные и медицинские организации, используемые транспортные средства и личные средства связи, сведения о соединениях и переписке с использованием средств связи.
17.Сведения о средствах и сетях связи, используемых в войсках (силах), в том числе сведения о номерах служебных телефонов, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.
18.Сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действия международных договоров и соглашений.
19.Сведения об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации и органами государственной охраны в соответствии с решением Президента Российской Федерации, а также сведения о финансировании этой деятельности.
20.Сведения о методах профессионально-должностной, командирской и боевой подготовки военнослужащих войск (сил).
21.Сведения о режимных помещениях и специальных хранилищах на объектах войск (сил), а также лицах, имеющих право сдачи их под охрану.
22.Сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования, которые производятся следователями органов федеральной службы безопасности и военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, за исключением сведений, преданных гласности в соответствии с законодательством Российской Федерации с разрешения уполномоченных сотрудников органов федеральной службы безопасности и Следственного комитета Российской Федерации.
23.Сведения о развитии вооружения, военной и специальной техники, содержании и результатах выполнения целевых программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники.
24.Сведения о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения, военной и специальной техники, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.
25.Сведения об используемых предприятиями оборонно-промышленного комплекса комплектующих, материалах и сырье, в том числе импортного производства, ценовой политике в рамках государственного оборонного заказа, схемах финансовых расчетов.
26.Сведения о производственной кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе о разработчиках или изготовителях вооружения, военной и специальной техники, другой продукции, используемой для нужд войск (сил).
27.Сведения о предоставлении земельных участков для строительства или проведения изыскательных, проектных, строительно-монтажных и иных работ по созданию объектов войск (сил) и их расположении.
28.Сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.
29.Сведения о функционировании центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, сил и средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьтерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, осуществляющих свою деятельность в рамках оборонно-промышленного комплекса, а также о компьютерных инцидентах в информационных системах (сетях) предприятий оборонно-промышленного комплекса.
30.Сведения о проведении закупок в части программных и программно-аппаратных средств информатизации и защиты информации для нужд предприятий оборонно-промышленного комплекса.
31.Сведения о составе и организации работы государственных информационных систем, виде, количестве и наименованиях модулей, местах расположения хранилищ данных и каналов связи, исходных текстах и дистрибутивах программного обеспечения, применяемого в работе государственных информационных систем, технической документации (техническом задании, моделях угроз и нарушителя) на создание государственных информационных систем и систем безопасности, в том числе для систем, обрабатывающих служебную информацию ограниченного распространения, действующих паролях, кодах систем доступа к служебной информации ограниченного распространения, настройках средств защиты информации.
32.Сведения об импорте продукции двойного назначения, используемой в интересах выполнения государственных программ Российской Федерации, целевых программ, государственного задания, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в том числе связанных с развитием технологий в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства.
33.Сведения о планах, силах, средствах, методах охраны и об оснащении инженерно-техническими средствами охраны (организация связи, охранной, пожарной и специальной сигнализации, их технические возможности и сведения в них содержащиеся) объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, а также данные о финансировании этой деятельности.
34.Сведения о целевых программах Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», их финансовом и материально-техническом обеспечении, сроках их выполнения.
35.Сведения о порядке, сроках и объемах финансирования программ реструктуризации организаций Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», состоянии расчетов с российскими организациями, результатах финансово-экономической деятельности за квартал (год), а также об итогах финансово-экономического прогнозирования деятельности на среднесрочный период по решению приоритетных задач в области космической деятельности.
36.Сведения о долевом финансировании Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», Министерством обороны Российской Федерации, организациями (в том числе иностранными) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области космической деятельности.
37.Сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в одной или нескольких областях деятельности.
38.Обобщенные сведения о конверсии, производственных мощностях, планах и результатах реструктуризации организаций Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
39.Систематизированные сведения о реализации конверсионных разработок новой продукции социально-экономического назначения на базе высвобождаемых производственных мощностей Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
40.Сведения о техническом состоянии и готовности к выполнению задач по предназначению средств выведения космических аппаратов и наземной космической инфраструктуры.
41.Сведения о планируемых работах по обеспечению эксплуатации и развития средств выведения космических аппаратов и наземной космической инфраструктуры.
42.Сведения о планируемых работах по созданию и развитию автоматизированных систем информационного обеспечения деятельности Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
43.Систематизированные сведения об организации работ по использованию ракетных систем оборонного назначения в качестве средств запуска космических аппаратов научного и социально-экономического назначения.
44.Сведения о разработке и совершенствовании средств поиска, эвакуации и утилизации отделяющихся частей ракет-носителей, средств нейтрализации и очистки промышленных отходов.
45.Сведения о ракетных технологиях, подпадающих под действие законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.
46.Сведения о разработке и освоении перспективных базовых и критических промышленных технологий машиностроения, приборостроения и материаловедения, обеспечивающих производство перспективной космической техники нового поколения на основе материалов (включая композитные) и комплектующих российского производства, в том числе изделий на новых физических принципах.
47.Сведения о новых технологиях, материалах, комплектующих изделиях, которые придают новые свойства продукции Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
48.Сведения о создании и внедрении космических технологий в интересах обороны страны и безопасности государства.
49.Сведения о развитии космической ядерной энергетики, включая создание и эксплуатацию принципиально новых космических средств (космических аппаратов, межорбитальных буксиров), напланетных аппаратов и станций, функционирующих без использования солнечной энергии и обладающих повышенной энерговооруженностью.
50.Сведения об обеспечении информационной безопасности при реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в части противодействия несанкционированному использованию спутниковых систем, а также незаконному оказанию на территории Российской Федерации услуг с использованием космической техники.
51.Сведения об оснащении Вооруженных Сил Российской Федерации и систем вооружения специализированной аппаратурой в необходимом составе для использования данных, передаваемых космическими аппаратами, в ходе подготовки к боевым действиям и при ведении боевых действий.
52.Сведения о наращивании возможностей инфраструктуры перспективных средств системы контроля космического пространства, а также возможностей системы обнаружения и документирования фактов преднамеренного воздействия на российскую орбитальную группировку космических аппаратов.
53.Сведения о результатах изучения научно-технического уровня, достигнутого иностранными организациями по отдельным направлениям космической деятельности или в целом по космической области.
54.Сведения о результатах и перспективах развития организациями ракетно-космической отрасли космических технологий, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.
55.Сведения о содержании и полученных результатах исследований, проведенных по заказу Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», которые могут быть использованы при разработке, модернизации и производстве продукции.
56.Сведения о результатах системных исследований по определению приоритетных разработок и основных технических и экономических характеристиках перспективных образцов космической техники.
57.Сведения о необходимости, потребности и объемах закупок у иностранных производителей высокотехнологичных материалов, комплектующих элементов, используемых в производстве космической техники, и оборудования для их производства.
58.Сведения о программах международного сотрудничества в области космической деятельности, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.
59.Сведения о позиции представителей Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на переговорах с иностранными (в том числе международными) организациями, разглашение которых может нанести ущерб Российской Федерации в одной или нескольких областях деятельности.
60.Сведения об экспорте и импорте космической техники, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.
61.Сведения, раскрывающие исходные данные для заключения международных договоров в области космической деятельности.