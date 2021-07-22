Спикер горсовета Бердска и брат олигарха Виктора Голубева рвется в депутаты: Пока у него всего два соперника
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Спикер горсовета Бердска и брат олигарха Виктора Голубева рвется в депутаты: Пока у него всего два соперника

10:58:247/22/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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ЛДПР и справороссы массово выдвинули кандидатов в депутаты бердского представительного органа власти. Сейчас конкуренция составляет в среднем 4,2 человека на один депутатский мандат.

Теперь Бердск поделен на 27 избирательных округов - по числу депутатов
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Еще 24 человека в среду подали заявления о намерении баллотироваться в горсовет Бердска. Таким образом, на утро 22 июля, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальной избирательной комиссии, в список претендентов на депутатский мандат внесли 115 фамилий.

21 июля документы на выдвижение в кандидаты в массовом порядке предоставили в бердскую ТИК представители «Справедливой России-За правду» и ЛДПР. Кроме того, появилось еще несколько единороссов. В их числе нынешний спикер горсовета Бердска Владимир Голубев. Он, напомним, младший брат крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева. Кстати, заявились на участие в муниципальных выборах несколько работников его компаний.

Конкуренцию Владимиру Голубеву пока составляют предприниматель Иван Ефименков, выдвиженец ЛДПР, и самовыдвиженец Даниил Маркелов, помощник депутата горсовета Новосибирска Пироговой.

Ранее, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", заявили об участии в выборах представители "Партии пенсионеров".

В среднем на 22 июля на каждое место в бердском депутатском корпусе претендуют 4,2 человека. Напомним, что 19 сентября 2021 года бердчанам предстоит выбрать 27 депутатов (вместо нынешних 33). Найти свой избирательный округ по адресу и узнать место для голосования жители Бердска могут в публикации «Курьер. Среда. Бердск».

Самая жаркая борьба, судя по спискам выдвиженцев, уготована округу №14, где уже заявлено 8 претендентов, и на избирательном округе №23 с семью кандидатами. По 6 человек выдвинулись по округам №6, 10, 18 и 27, по пять — на округах №4, 9, 11, 13, 16, 17 и 19. Наименее популярными оказались избирательные округа №5 и 7, где пока всего два соперника по выборам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне документы в ТИК сдал лидер бердских либеральных демократов Игорь Горобец. В рядах кандидатов от ЛДПР числится также директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов. Теперь у жириновцев прибавление - баллотируется директор пассажирского АТП Бердска Елена Бороздина, действующий депутат горсовета.

Стоит отметить, что несколько выдвиженцев представляют муниципальные организации — школы, детсады, предприятия сферы ЖКХ, управление гражданской защиты.

Список новых выдвиженцев в депутаты горсовета Бердска на 22 июля

Одномандатный избирательный округ №5

Алабин Руслан Борисович, дата рождения - 30 мая 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Международный педагогический университет в г. Магадане, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, Бердск, КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №6

Бабинец Роман Юрьевич, дата рождения - 6 ноября 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2004 г.; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бердский торг", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, Бердск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №6

Невеличко Елена Владимировна, дата рождения - 1 октября 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - "Детский сад комбинированного вида №12 "Красная шапочка", воспитатель, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член политической партии ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №6

Ларионов Виталий Викторович, дата рождения - 16 апреля 1989 года, сведения о профессиональном образовании - Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище им. Н.А. Лунина, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ОАО РЖД, Западно-Сибирская дирекция тяги Эксплуатационное локомотивное депо Новосибирск, машинист тепловоза (маневровое движение), место жительства - Новосибирская область, рабочий поселок Маслянино, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №9

Ковалевский Денис Георгиевич, дата рождения - 6 июня 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, Бердск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №9

Праксин Алексей Евгеньевич, дата рождения - 29 января 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого член созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, Бердск, «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ №10

Аредаков Максим Александрович, дата рождения - 21 сентября 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский гуманитарный институт, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, Бердск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №11

Шикарев Григорий Камоевич, дата рождения - 14 декабря 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Спецтех", заместитель директора по общим вопросам, место жительства - Новосибирская область, Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №12

Малетин Антон Валерьевич, дата рождения - 14 декабря 1991 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Микрокредитная компания "Страна Экспресс", специалист по взысканию задолженности, место жительства - Новосибирская область, Бердск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №12

Отовчиц Жанна Васильевна, дата рождения - 27 января 1955 года, сведения о профессиональном образовании - Томский ордена Октябрьской Революции ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, член политической партии ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №13

Попова Светлана Анатольевна, дата рождения - 24 февраля 1967 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров железнодорожного транспорта, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Топаз", бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №14

Будникова Валентина Васильевна, дата рождения - 16 июня 1987 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Областное государственное учреждение среднего профессионального образования "Новосибирский медицинский колледж", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Консультативно-диагностическая поликлиника №2", гигиенист стоматологический, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член политической партии ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №16

Полынцева Валерия Валерьевна, дата рождения - 24 октября 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский медицинский колледж", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Бердская центральная городская больница", медицинская сестра перевязочной в поликлиническом отделении №2, место жительства - Новосибирская область, Искитим, член политической партии ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №17

Мукасеев Александр Владимирович, дата рождения - 24 июля 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия водного транспорта, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта", доцент кафедры управления работы портов, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, член политической партии КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №18

Бороздина Елена Викторовна, дата рождения - 1 января 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский гуманитарный институт, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное унитарное предприятие "Бердское автотранспортное предприятие", директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член политической партии ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №18

Жданов Александр Иванович, дата рождения - 1 декабря 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЭлТехПром", токарь-расточник, место жительства - Новосибирская область, Бердск, КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №18

Лысенко Олег Валерьевич, дата рождения - 26 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СРТ", директор, место жительства - Новосибирская область, Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №19

Браун Яна Андреевна, дата рождения - 5 апреля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Хостел на Маркса "Евразия", администратор, место жительства - Алтайский край, город Славгород, село Славгородское, член политической партии ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №19

Гуляев Всеволод Валерьевич, дата рождения - 24 апреля 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, Бердск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №20

Ботанцев Александр Васильевич, дата рождения - 10 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирское училище олимпийского резерва, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Молсибторг", директор, место жительства - Новосибирская область, Бердск член политической партии ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №21

Смирнов Павел Юрьевич, дата рождения - 28 апреля 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Ордена Трудового Красного Знамени Профессиональное училище №2 им. А.И. Покрышкина, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, член политической партии ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №22

Константинова Светлана Николаевна, дата рождения - 24 января 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский институт финансов и банковского дела, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО производственная компания "Кристалл", заместитель главного бухгалтера, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №26

Голубев Владимир Алексеевич, дата рождения - 14 апреля 1966 года, сведения о профессиональном образовании - Томское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище связи, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Бердска, председатель Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на постоянной основе, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №27

Петягов Евгений Григорьевич, дата рождения - 24 января 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский Военный Институт, 2003 г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управляющая компания ООО "Лига", заместитель директора по эксплуатации МКД, место жительства - Новосибирская область, Бердск, самовыдвижение.

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