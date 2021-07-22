Дырявую рампу для скейтеров разобрали в горпарке Бердска. Смотрите видео и фото

Экстремалы Бердска могут готовить спортивный инвентарь для катания на рампе в горпарке Бердска. 21 июля в городе начали разбирать рампу для скейтборда. Об этом сообщил один из читателей редакции “Курьер. Среда. Бердск”.
Напоминаем, 20 июля редакция сообщала как из-за дыры на площадке пострадал молодой самокатер, выполняющий свой очередной трюк. В связи с этим “Курьер. Среда. Бердск” уже не в первый раз обратилась с вопросом о ремонте рампы к начальнику ОДМ Бердска Владиславу Дубровскому, на это он назвал новый срок ремонта - 26 июля.
- С понедельника начинаются ремонтные работы, - ответил Дубровский 20 июля редакции.
21 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщала, рампу для скейтбординга огородили в Бердске, после выпуска истории про 17-летнего скейтера Данила.