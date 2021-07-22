Дырявую рампу для скейтеров разобрали в горпарке Бердска. Смотрите видео и фото
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Дырявую рампу для скейтеров разобрали в горпарке Бердска. Смотрите видео и фото

11:51:007/22/2021,София МальцеваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Пару дней назад на ней покалечился ребенок.

Неисправную рампу начали разбирать

Экстремалы Бердска могут готовить спортивный инвентарь для катания на рампе в горпарке Бердска. 21 июля в городе начали разбирать рампу для скейтборда. Об этом сообщил один из читателей редакции “Курьер. Среда. Бердск”.

Напоминаем, 20 июля редакция сообщала как из-за дыры на площадке пострадал молодой самокатер, выполняющий свой очередной трюк. В связи с этим “Курьер. Среда. Бердск” уже не в первый раз обратилась с вопросом о ремонте рампы к начальнику ОДМ Бердска Владиславу Дубровскому, на это он назвал новый срок ремонта - 26 июля.

- С понедельника начинаются ремонтные работы, - ответил Дубровский 20 июля редакции.

21 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщала, рампу для скейтбординга огородили в Бердске, после выпуска истории про 17-летнего скейтера Данила.

Половину рампы убрали

Повесили табличку

Скейт-площадка почти пустая

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