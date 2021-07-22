Сбившая троих детей в Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова захотела в храм при СИЗО
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Сбившая троих детей в Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова захотела в храм при СИЗО

11:00:157/22/2021Фото: пресс-служба суда
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После общения с психологом она больше не думает о смерти.

Башкирова хочет сходить в храм

Студентка Валерия Башкирова, которая сбила троих детей в Подмосковье, приняла решение посетить храм при СИЗО. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) и Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева в среду, 21 июля.

— С девушкой все нормально. У нее нет жалоб ни на сотрудников, ни на сокамерниц, — рассказала правозащитница.

Также Башкирова уже не думает о смерти, с ней поговорил психолог. В СПЧ ей предложили вести дневник, а администрация СИЗО пообещала предоставить ей блокнот и ручку. Также, по словам обвиняемой, она еще не знает, будет ли продолжать обучение в университете.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

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