Сбившая троих детей в Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова захотела в храм при СИЗО

Студентка Валерия Башкирова, которая сбила троих детей в Подмосковье, приняла решение посетить храм при СИЗО. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) и Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева в среду, 21 июля.
— С девушкой все нормально. У нее нет жалоб ни на сотрудников, ни на сокамерниц, — рассказала правозащитница.
Также Башкирова уже не думает о смерти, с ней поговорил психолог. В СПЧ ей предложили вести дневник, а администрация СИЗО пообещала предоставить ей блокнот и ручку. Также, по словам обвиняемой, она еще не знает, будет ли продолжать обучение в университете.
Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.