Можно ли работать на огороде 22 июля в праздник двух православных икон Божией Матери?
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Можно ли работать на огороде 22 июля в праздник двух православных икон Божией Матери?

11:20:027/22/2021Фото: Pixabay
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Обе эти иконы в большинстве своём исцеляют людей от заболеваний рук, ног, других болезней опорно-двигательной системы, в том числе были известны случаи исцеления людей от паралича.

огород
В этот день почитали две иконы и нескольких святых

22 июля православная церковь почитает сразу две иконы - Кипрскую и Колочскую, которые признаны чудотворными. Они явили огромное число исцелений простых людей а также князей и бояр, а также высокопоставленных чиновников.

Обе эти иконы в большинстве своём исцеляют людей от заболеваний рук, ног, других болезней опорно-двигательной системы, в том числе были известны случаи исцеления людей от паралича. К этим иконам идут за излечением заболеваний глаз и слуха.

Кипрская икона способно остановить эпидемию , а Колочская исцеляла тяжелые случаи немоты.

В этот день не существует каких-то особых церковных запретов на проведение какой-либо работы. Однако в народном календаре сегодня отмечается еще день Панкратия и Кирилла. Оба этих святых сегодня также почитаются в православной церкви, оба они приняли смерть за веру в Христа.

В этот день строго запрещалось любым образом перечить своим родителям или старшим родственникам, а также спорить с ними или как-то конфликтовать. Нельзя было просить денег в долг, иначе с долгом долго не сможете рассчитаться.

По лунному календарю сегодня, 22 июля 2021 года, день благоприятный для огородных работ. Можно сеять культуры, высаживать рассаду, однако запрещены любые работы, связанные с теми видами деятельности, которые могут каким повредить корневую систему культуры.

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