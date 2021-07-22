Можно ли работать на огороде 22 июля в праздник двух православных икон Божией Матери?

22 июля православная церковь почитает сразу две иконы - Кипрскую и Колочскую, которые признаны чудотворными. Они явили огромное число исцелений простых людей а также князей и бояр, а также высокопоставленных чиновников.
Обе эти иконы в большинстве своём исцеляют людей от заболеваний рук, ног, других болезней опорно-двигательной системы, в том числе были известны случаи исцеления людей от паралича. К этим иконам идут за излечением заболеваний глаз и слуха.
Кипрская икона способно остановить эпидемию , а Колочская исцеляла тяжелые случаи немоты.
В этот день не существует каких-то особых церковных запретов на проведение какой-либо работы. Однако в народном календаре сегодня отмечается еще день Панкратия и Кирилла. Оба этих святых сегодня также почитаются в православной церкви, оба они приняли смерть за веру в Христа.
В этот день строго запрещалось любым образом перечить своим родителям или старшим родственникам, а также спорить с ними или как-то конфликтовать. Нельзя было просить денег в долг, иначе с долгом долго не сможете рассчитаться.
По лунному календарю сегодня, 22 июля 2021 года, день благоприятный для огородных работ. Можно сеять культуры, высаживать рассаду, однако запрещены любые работы, связанные с теми видами деятельности, которые могут каким повредить корневую систему культуры.