Футбольный клуб Эвертон отстранил футболиста после обвинения в сексуальных преступлениях против детей

Футбольный клуб «Эвертон» сообщил об отстранении футболиста от работы с основной командой в связи с полицейским расследованием до его полного завершения.
Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследовании, и в настоящее время не будет делать никаких заявлений», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, футболиста арестовали в минувшую пятницу в Манчестере. Его подозревают в сексуальных преступлениях в отношении детей. Отметим, что спортсмену 31 год и он женат. Сейчас он отпущен под залог и ждет дальнейшего расследования.