Футбольный клуб Эвертон отстранил футболиста после обвинения в сексуальных преступлениях против детей
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Футбольный клуб Эвертон отстранил футболиста после обвинения в сексуальных преступлениях против детей

11:06:057/22/2021Фото: pixabay
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Пока не завершится полицейское расследование вернуться в команду он не сможет.

Футболиста подозревают в преступлениях

Футбольный клуб «Эвертон» сообщил об отстранении футболиста от работы с основной командой в связи с полицейским расследованием до его полного завершения.

Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследовании, и в настоящее время не будет делать никаких заявлений», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, футболиста арестовали в минувшую пятницу в Манчестере. Его подозревают в сексуальных преступлениях в отношении детей. Отметим, что спортсмену 31 год и он женат. Сейчас он отпущен под залог и ждет дальнейшего расследования.

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