Когда в дома Бердска вернут воду после мощного порыва водовода у ТЦ "Орбита" в Микрорайоне, ответили в КБУ

На какой стадии происходит восстановление подачи воды после аварии с лопнувшей трубой водовода в Бердске 22 июля? На этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответил начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков.
Напомним, что из-за аварии у ТЦ "Орбита" затопило улицы Лунную и Космическую. Без воды остались многие жители Бердска.
Как упомянул Сергей Николаевич, у сотрудников КБУ есть подозрения, что помимо дефектов на первой трубе имеются недостатки и на другой.
- У нас произошел порыв магистрального водовода НФС-2. Так как водовод у нас диаметром 600 мм, проходят две нитки рядом друг с другом. Сейчас мы одну из них отключили, но есть подозрения, что дефекты и на второй есть. Пока вода есть, но не у всех и так скажем, с перебоями. У нас работает НФС-1. Это станция, которая находится на речке Бердь и сейчас пока есть перебои. Надо время, чтобы мы определились если две трубы, то две трубы. Если одна труба, то поступаем гораздо проще. Мы отключаем дефектный участок и всем людям по резервной нитке даем воду. Если две трубы дефектные, то это худший вариант. Тогда без воды останется часть населения, и мы в аварийном режиме будем копать, устранять дефект,- рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник подразделения инженерной сети,- сказал Сергей Лащенков 22 июля.
Выяснилось, что при обнаружении повреждений двух водопроводных нитей, без воды город останется до позднего вечера, но это самый худший вариант. Сейчас сотрудники КБУ делают все возможное и разбираются в случившемся.
Откачка воды на дорогах пока не произведена. Как сказал Лащенков, сейчас главная задача заключается в возобновлении водоснабжения.
- Нам надо локализовать для начала. Мы определяемся. Потом будем разбираться с водой на улицах. Сейчас не зима. Ничего страшного нет,- изрек Сергей.
Более подробная информация об устранении аварии и подачи воды станет известна скоро.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.