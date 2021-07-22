Сборную России по футболу может возглавить Штефан Кунц

Уже на днях Российский футбольный союз должен определиться с кандидатурой на роль главного тренера сборной России. Там уже определились с тройкой лидеров – в список вошли Валерий Карпин, Курбан Бердыев и немецкий специалист Штефан Кунц. Но не все проходит так хорошо, как хотелось бы: Карпин настаивает на совмещении должности с работой в «Ростове», что вызывает негодование у РФС, Бердыев хоть и прилетал в Москву на переговоры, даже «наверху» рассматривается максимум в качестве резервного варианта. Поэтому, самый возможный из всех вариантов - Кунц. С ним уже провели переговоры и рассмотрели детали возможного соглашения.
Футбольная карьера Штефана Кунца продолжалась с 1983 по 1999 годы, за это время он провёл 449 матчей в Бундеслиге, заколотив 179 мячей в ворота соперников. Позднее, после окончания карьеры, он пытался найти счастье на тренерском мостике, но что-то пошло не так и Кунц вернулся в полицию – он был офицером полиции.
В молодежную сборную германии Штефан Кунц пришел в 2016 году, предварительно пройдя путь от тренера клубов 3-й и более низких лиг Германии до руководителя в «Кайзерслаутерне», где специалист занимался детским и юношеским футболом.
Сейчас Кунц вместе олимпийской сборной Германии находится в Токио. Завтра его подопечные стартуют на футбольном турнире Олимпийских игр, и даже при условии, что Бундестим дойдет до финала, Кунц освободится только 8 августа, сообщает Нева Спорт.
А стартовый матч сборной России в отборе на ЧМ-2022 состоится уже 1 сентября.