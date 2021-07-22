Запрещено ли ходить на кладбище 22 июля в день икон Колочской и Кипрской Божьей матери?

Очень много дней в православном календаре занято празднованиями различных икон с изображениями Богородицы. Вот и сегодня, 22 июля, празднуется сразу две чудотворные иконы, имеющих очень древнее происхождение. Их чудотворная сила была признана после того, как они излечили великое множество тяжело больных людей от самых трудных и тяжелых заболеваний, когда даже врачи признавали свою беспомощность.
Колочская икона известна тем, что она способна была исцелить тяжелые случаи паралича, не маты, слепоты , а также заболеваний органов слуха. Кипрская икона также была способна исцелять любые заболевания рук и ног, а также же к ней обращались во времена тяжелых эпидемий, считая, что она может уберечь человека к от заболевания тяжёлой болезнью.
Однако любые празднования икон не относятся к великим церковным праздникам, а потому в такие дни не существует церковных запретов на проведение какой-либо работы. Сюда же относится и посещение кладбища. Поминки сегодня проводить можно, а также посещать места захоронения. Однако следует помнить, что для души усопшего человека очень важна молитва. А потому для начала желательно посетить храм и помолиться об упокоении в храме.
Можно подать записки с именами умерших для того, чтобы на следующем поминальном богослужении священник помянул ваших умерших в общей молитве. Можно поставить свечи за упокой. После этого можно отправиться и на кладбище, чтобы проведать могилы ваших усопших.
Не забывайте, что на кладбище можно приносить только цветы и свечи. Можно убраться на месте захоронения, украсить могилу цветами, зажечь свечу и помолиться там. Приносить конфеты, печенье или какие-то другие угощения и оставлять их на могилах строго запрещено. Если вы желаете чтобы ваш усопших помянули как можно большее количество человек, можно принести продукты для поминания в храм, либо раздать их нищим около храма.